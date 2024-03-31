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Haberler > Politika > Liberal Demokrat Parti lideri Toker kime oy verdiğini açıkladı

Liberal Demokrat Parti lideri Toker kime oy verdiğini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liberal Demokrat Parti lideri Toker kime oy verdiğini açıkladı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, partisinin adayı bulunmadığı için oyunu TKP'ye verdiğini açıkladı.

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oyunu Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) verdiğini duyurdu.

LDP'nin adayı bulunmadığından TKP'ye oy verdiğini belirten Toker, "Bize 2 oy borcunuz oldu" diye yazdı.

Toker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"TKP’liler 2004’den 20 sene sonra 2024’de de Liberal Demokrat Parti'nin adayı bulunmadığından, ilçemde sizin adayınıza oy verdim. İflas etmiş bir ideolojiyi ısrarla, inatla savunduğunuz için. Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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