Malezya için üretilen sahil güvenlik gemisi MPMS-1, denize indirildi. İki ülke arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu belirten İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi “Yaklaşık 99 metre uzunluğa ve 3 bin 300 ton deplasmana sahip, ikmal yapmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek gemimiz, gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda Malezya Sahil Güvenliğinin gücüne güç katacaktır” dedi.

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DESAN Tersanesi tarafından Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi'nin (MPMS-1) denize indirilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, önemli mesajlar verdi.

Bakan Çiftçi "Biz teknolojiyi dostlarımızdan esirgeyen değil, dostlarımızla geliştiren Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz çünkü inanıyoruz ki dostluk güvenle, güven işbirliğiyle, işbirliği ise birlikte üretilen kalıcı eserlerle daha ileriye taşınabilecektir" dedi.

MALEZYA İÇİN ÖZEL ÜRETİLDİ

Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail'in de katılımıyla gerçekleştirilen törende Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi (MPMS-1) denizle buluşturuldu.

Malezya için üretilen sahil güvenlik gemisi denize indi! Bakan Çiftçi'den 'savunma' mesajı: Gücüne güç katacak

Türk mühendisliğinin, Türkiye'nin üretim kabiliyetinin ve savunma sanayisinde ulaşılan seviyenin güçlü eseri olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Malezya için üretilen sahil güvenlik gemisi denize indi! Bakan Çiftçi'den 'savunma' mesajı: Gücüne güç katacak

“KARDEŞLİK HUKUKUMUZ BİZİ YAKLAŞTIRIYOR”

Ortak değerlerimiz, tarihi ve kültürel bağlarımız, karşılıklı saygımız ve kardeşlik hukukumuz bizi birbirimize yaklaştırıyor. Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, özellikle savunma sanayi alanında ulaştığı seviye, bu kardeşliğin en somut göstergelerinden biridir. Savunma sanayi işbirliğimizi, ortak üretim, teknoloji transferi, bilgi ve tecrübe paylaşımı temelinde daha ileri noktalara taşımak istiyoruz.

Malezya için üretilen sahil güvenlik gemisi denize indi! Bakan Çiftçi'den 'savunma' mesajı: Gücüne güç katacak

“30 GÜNE KADAR DENİZDE KALABİLECEK”

Sahil güvenlik teşkilatlarımız arasındaki işbirliğini son derece önemsiyoruz. Denize indirdiğimiz çok maksatlı görev gemisi de bu anlayışın önemli bir yansımasıdır. Yaklaşık 99 metre uzunluğa ve 3 bin 300 ton deplasmana sahip, ikmal yapmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek gemimiz, gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda Malezya Sahil Güvenliği'nin gücüne güç katacaktır.

Malezya için üretilen sahil güvenlik gemisi denize indi! Bakan Çiftçi'den 'savunma' mesajı: Gücüne güç katacak

ESİRGEYEN DEĞİL GELİŞTİREN ANLAYIŞ

Geminin ileri teknoloji sistemlerinde ASELSAN ve HAVELSAN gibi milli kuruluşların kabiliyetlerinin kullanılmasının kendileri için ayrı bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Çiftçi, "Biz teknolojiyi dostlarımızdan esirgeyen değil, dostlarımızla geliştiren Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz çünkü inanıyoruz ki dostluk güvenle, güven işbirliğiyle, işbirliği ise birlikte üretilen kalıcı eserlerle daha ileriye taşınabilecektir” dedi.

Malezya için üretilen sahil güvenlik gemisi denize indi! Bakan Çiftçi'den 'savunma' mesajı: Gücüne güç katacak

MALEZYA DENİZLERİNDE GÖREV YAPACAK

Bakan Çiftçi geminin Türkiye'den Malezya'ya uzanan kardeşlik köprüsünün denizlerdeki güçlü temsilcilerinden biri olacağını dile getirerek, Malezya denizlerinde görev yapacak geminin, iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve stratejik işbirliğinin de güçlü sembollerinden biri olacağını ifade etti.

Malezya için üretilen sahil güvenlik gemisi denize indi! Bakan Çiftçi'den 'savunma' mesajı: Gücüne güç katacak

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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