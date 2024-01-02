Masada yerel seçim var! Mansur Yavaş DP lideri Uysal'la görüştü

2 Ocak 2024 18:10 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 18:29

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir kez daha seçim atmosferine girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir kez daha Ankara'da aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

ANKARA İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ

Demokrat Parti'nin Genel Merkez’inde gerçekleşen ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede, yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İkili görüşmede; Yavaş’ın, Uysal’a Ankara’da beş yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdiği bildirildi.

Ziyaretin ardından resmi sosyal meyda hesaplarından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

CHP ADAYLARINI PERŞEMBE GÜNÜ DUYURACAK

Öte yandan CHP'de yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'de parti tüzüğü gereği, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar, PM onayı ile belirleniyor.

Bugüne kadar düzenlenen PM toplantılarında, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 de belde belediye başkan adayı açıklandı.

Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 belde belediye başkan adayını belirleyen CHP'de perşembe günü yapılacak PM'de yaklaşık 150 aday daha resmen kamuoyuna duyurulacak. CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak.