Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Masada yerel seçim var! Mansur Yavaş DP lideri Uysal'la görüştü

    Yerel seçimlere adım adım yaklaşırken Ankara'da seçim hareketliliği sürüyor. Yeniden Ankara'da CHP'den aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Genel Merkez’de buluştu.

    Masada yerel seçim var! Mansur Yavaş DP lideri Uysal&#039;la görüştü
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir kez daha seçim atmosferine girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir kez daha Ankara'da aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

    ANKARA İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ

    Demokrat Parti'nin Genel Merkez’inde gerçekleşen ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.  Görüşmede, yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

    İkili görüşmede; Yavaş’ın, Uysal’a Ankara’da beş yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdiği bildirildi.

    Ziyaretin ardından resmi sosyal meyda hesaplarından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

    CHP ADAYLARINI PERŞEMBE GÜNÜ DUYURACAK

    Öte yandan CHP'de yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'de parti tüzüğü gereği, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar, PM onayı ile belirleniyor.

    Bugüne kadar düzenlenen PM toplantılarında, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 de belde belediye başkan adayı açıklandı.

    Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 belde belediye başkan adayını belirleyen CHP'de perşembe günü yapılacak PM'de yaklaşık 150 aday daha resmen kamuoyuna duyurulacak. CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraSeçimMansur Yavaş
    Haberler > Politika > Masada yerel seçim var! Mansur Yavaş DP lideri Uysal'la görüştü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AK Parti’ye son 1 yılda sadece 1 şehirde 120 bin kişi üye oldu - PolitikaAK Parti’ye son 1 yılda sadece 1 şehirde 120 bin kişi üye olduBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yeni soruşturma - PolitikaBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yeni soruşturmaCHP'de yerel seçim maratonu: 150 aday daha belli oluyor - PolitikaCHP'de yerel seçim maratonu: 150 aday daha belli oluyorErdoğan’dan teşkilatlara 3 kritik talimat - PolitikaErdoğan’dan teşkilatlara 3 kritik talimatİYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları hakkında çarpıcı iddia - PolitikaİYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları hakkında çarpıcı iddiaÖzel-İmamoğlu rekabeti PM'de devam edecek - PolitikaÖzel-İmamoğlu rekabeti PM'de devam edecekİYİ Parti'de istifa depremi! Hepsi birden AK Parti'ye geçti - PolitikaİYİ Parti'de istifa depremi! Hepsi birden AK Parti'ye geçtiİYİ Parti'nin Ankara adayı için konuşulan isimler belli oldu! 'Ülkücü' geçmiş detayı - PolitikaİYİ Parti'nin Ankara adayı için konuşulan isimler belli oldu! 'Ülkücü' geçmiş detayıUlaştırma Bakanı ‘kesinlikle alacağız’ dedi! Bir büyükşehir daha hızlı trene kavuşacak - PolitikaUlaştırma Bakanı ‘kesinlikle alacağız’ dedi! Bir büyükşehir daha hızlı trene kavuşacakCumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...