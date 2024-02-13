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    • Memleket Partisi'nin Ankara adayı belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Memleket Partisi&#039;nin Ankara adayı belli oldu
    Ankara, Memleket Partisi, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Memleket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar oldu.

    Yerel seçimler için geri sayım devam ederken partiler de bir bir adaylarını açıklamayı sürdürüyor. Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi'nin Ankara adayı belli oldu.

    Memleket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar oldu.

    BURAK HASAR KİMDİR?

    1975 yılında doğan Burak Hasar, ilk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlamış, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

    'Lisans' eğitimini Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 'Doktora ve Uzmanlık' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2000 yılından beri, kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

    Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AnkaraMemleket Partisi
    Haberler > Politika > Memleket Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
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