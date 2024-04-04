MGK, 2 aydan sonra bugün toplanıyor! 'Kırmızı Kitap' için ilk adımlar gündemde

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün toplanıyor. Toplantının gündem maddelerinden biri, yürütülen operasyonlar olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl ikinci kez toplanacak. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre toplantıda, Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları da konuşulacak.

ABD İLE İLİŞKİLER

Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.

GAZZE DE GÜNDEMDE

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek. Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen temaslarla ilgili değerlendirme yapılacak.

'KIRMIZI KİTAP' ÇALIŞMALARI

Kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar da gündemde olacak.

Yıl bitmeden MGK'nın onayına sunulması planlanan çalışmada gelinen aşamayla ilgili toplantıda sunum gerçekleştirilecek.