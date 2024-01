MHP lideri Devlet Bahçeli tehlikeye dikkat çekti: Sosyal medya toplumu çürütüyor

7 Ocak 2024 06:13 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 06:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifi ka Töreni’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarihin tozlu rafl arına düğümlenerek bırakılan mahut tartışma konularını, dış bağlantılı operasyon ikmaliyle tekrar gündeme taşımanın yalnızca aymazlık değil aynı zamanda ahmakça ve alçakça bir tezgâh olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti: 30 Aralık 2023 Cumartesi günü Anıtkabir’de ‘Kahrolsun cumhuriyet, şeriat gelecek’ diyerek avaz avaz bağıran bir sapığın provokasyonuyla yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü’nde düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ yürüyüşünde, ‘Kelime-i Tevhid’ sancağını taşıyan masum bir insanımıza hilafet bayrağı açtığı iddiasıyla saldıran meczubun eylemi zamanlama itibarıyla tesadüf değildir. Be hey cahiller güruhu, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Rahatsızlık ‘Kelime-i Tevhid’de ise tarihe not düşüyorum: Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah. Her Arapça yazıyı veya görseli irtica diye sunanlar, korku tacirliğine soyunanlar, milli birlik ve dayanışma ruhumuza beşinci kol faaliyetiyle saldıranlar yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır, yeminli Türkiye düşmanlarının süzmeleridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin rejim sorunu, müesses nizamıyla ilgili farklı bir arayışı yoktur, olması da düşünülemez. Hilafet tartışmasını kamçılayanların, çanak tutanların, istismar edip alarm zilleri çalanların hepsi birden hastalıklıdır, açıkça ipotek altındadır. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamanın adı milliyetçilik olamaz, olur diyen varsa hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türk milliyetçiliği, vatan ve millet sevdalısıdır.”

TÜRK FUTBOLU DUVARA TOSLAMIŞ

Ertelenen Süper Kupa fi naline ilişkin de konuşan Devlet Bahçeli, şunları dile getirdi: Riyad’da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa fi nalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası, Türkiye’nin bölgesel ilişkilerini ve komşu ülkelerle kurmaya çalıştığı çok boyutlu diyalog köprülerini dinamitleme amacına hizmetten başka bir şeye yaramamıştır. Türk futbolunda olmayan sadece futboldur, bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüpleri de aklı başında, sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir. Müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak lazım gelen tedbirlerin alınmasından imtina edilmesi sadece ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir. En başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak üzere, Riyad krizine dâhil olan her kim varsa kuru bir özürle veya bir şey olmamış gibi davranarak vaki sorundan muafi yet kazanamaz.

DÜŞMAN YATAĞINA DÖNÜŞTÜ

Bahçeli, sosyal medyanın “artık taşınması imkânsız bir yük ve zehirli” olduğunu ifade ederek “Ya sosyal medya kullanımını a’dan z’ye yeni baştan, ahlaki ve millî temelde düzenlemeyiz ya da Batı’nın içimize konuşlandırdığı bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hâle getirmeliyiz. Geldiğimiz bu aşamada sosyal medya düşman yatağına dönüşmüş, milli ve manevi hayatımızı çürütmeye başlamıştır. Eğer ihtiyaç olan vaki tedbiri bugün alamazsak, toplumsal barış zedelenecek, kaos taban ve temsil bulacaktır. Dedikodu ve fi tnenin demokrasiyle ilgisi yoktur. Bir başkasının hak, hukuk ve hürriyetini gözetmeyen çirkefl iklerin ve müfteriliklerin insani miras ve değer hazinesiyle ilişiği yoktur. Sosyal medya vasıtasıyla açıklanan doğrulara bir süre sonra itibarımız bile kalmayacaktır” dedi.

YARGITAY HAKİMLERİNİ KUTLUYORUM

MHP lideri Bahçeli, yargıdaki Can Atalay tartışması için Anayasa Mahkemesine bir defa daha tepki gösterdi. Bahçeli “Anayasa Mahkemesi hiç olmazsa adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Yargıtay’ın şerefl i hakimlerini yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz” dedi.