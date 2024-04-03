MHP'den 31 Mart açıklaması: 220 belediye kazandık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. MHP’nin aldığı oy oranları ile ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını söyleyen Yıldız, "MHP 220 belediye başkanlığı kazanmıştır" dedi, en çok oy alan üçüncü parti olduklarını belirtti.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yöneticilerini 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde belirledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, kritik seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

'MHP 220 BELEDİYE KAZANDI'

MHP’nin seçimlerde, 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe, 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP, 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe, 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazanmıştır. Seçimlerle ilgili tüm bilgiler YSK ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu ile anbean paylaşılmıştır."

'EN ÇOK OY ALAN ÜÇÜNCÜ PARTİ'

MHP’nin aldığı oy oranları ile ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını aktaran Yıldız, açıklamasına şöyle devam etti:

“MHP’nin oy oranlarının özellikle DEM’in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri'nde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde il genel meclisinde partilerin ulaştığı oy oranları; AK Parti yüzde 32,16, CHP yüzde 23,19, MHP yüzde 16,62, DEM yüzde 7,89, YRP yüzde 6,5.”