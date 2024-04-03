Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > MHP'den 31 Mart açıklaması: 220 belediye kazandık

MHP'den 31 Mart açıklaması: 220 belediye kazandık

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MHP&#039;den 31 Mart açıklaması: 220 belediye kazandık

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. MHP’nin aldığı oy oranları ile ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını söyleyen Yıldız, "MHP 220 belediye başkanlığı kazanmıştır" dedi, en çok oy alan üçüncü parti olduklarını belirtti.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yöneticilerini 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde belirledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, kritik seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

'MHP 220 BELEDİYE KAZANDI'

MHP’nin seçimlerde, 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe, 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP, 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe, 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazanmıştır. Seçimlerle ilgili tüm bilgiler YSK ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu ile anbean paylaşılmıştır."

'EN ÇOK OY ALAN ÜÇÜNCÜ PARTİ'

MHP’nin aldığı oy oranları ile ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını aktaran Yıldız, açıklamasına şöyle devam etti:

“MHP’nin oy oranlarının özellikle DEM’in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri'nde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde il genel meclisinde partilerin ulaştığı oy oranları; AK Parti yüzde 32,16, CHP yüzde 23,19, MHP yüzde 16,62, DEM yüzde 7,89, YRP yüzde 6,5.”

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP 'tepki oyları'nı kabul etti: 'Oyların hepsinin CHP'ye verilmediğini biliyoruz' - Politika'Oyların hepsinin CHP'ye verilmediğini biliyoruz'Seçim sonrası DEVA Partisi'nden 'kongre' kararı - PolitikaDEVA Partisi'nden 'kongre' kararıCHP'nin 60 yıllık kalesinde sürpriz! Babaeski'de koltuğun sahibi ilk kez AK Parti oldu - PolitikaCHP'nin 60 yıllık kalesi yıkıldıErdoğan'dan Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz - Politika'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'Erdoğan'dan AK Parti'nin oy kaybı için "kibir hastalığı" vurgusu: "Şahsım dahil hiçbir arkadaşımız sorumluluktan kaçamaz" - Politika"Başkalarını hesaba çekmeden kendimizi hesaba çekeceğiz"Ömer Çelik'ten Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine ilişkin değerlendirme - PolitikaÖmer Çelik'ten Van değerlendirmesiAK Parti'de 31 Mart değerlendirmesi: 'Mesaj büyük bir nimet, boynumuz kıldan ince' - PolitikaAK Parti'de 31 Mart değerlendirmesiÇıldır'da iki başkan eşit oy almıştı: Kuraya giden seçimin kazananı AK Parti oldu - PolitikaKuraya giden seçimin kazananı AK Parti olduSeçim sonuçlarını nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı, AK Parti'nin kaybetme nedenlerini sıraladı - PolitikaAK Parti 22 yıl sonra sandığın kaybedeni olduSon 20 yılın rekoru: 31 Mart yerel seçimlerinde ne kadar seçmen sandığa gitmedi? - Politika31 Mart'ta ne kadar seçmen sandığa gitmedi? 20 yılın rekoru
Sonraki Haber Yükleniyor...