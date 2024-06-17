MHP'den kayyum hatırlatması: Hakkari'de gereği yapıldı

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan kayyum hatırlatması geldi. DEM'li Mehmet Sıddık Akış’ın 19 yıl 6 ay hapis cezası hakkında konuşan Büyükataman, "Hakkari Belediyesi terörün pençesinden kurtarılmıştır. Şunu herkes aklına iyi soksun, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur asla olmayacaktır" dedi.

31 Mart Mahalli İdare Seçimleri'nde Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atanmıştı. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Büyükataman, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ikinci günü Bursa MHP Teşkilatı bir araya geldi. Teşkilat mensuplarının birbirleriyle bayramlaşmasının ardından yapılan konuşmalarda Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulunan Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin aleyhinde çalışan iç ve dış odaklar ülkemizi ve milletimizi her alanda tehdit etmeye devam etmektedir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra terör örgütünün şehir ofisi olan DEM Parti’nin kazandığı belediyelerin terörle bağlantıları çarşaf çarşaf ortaya dökülmüş, sözde belediye başkanlarının terör örgütü PKK ile ilişkileri belgelenmiştir.

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı, silahlı terör örgütü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm almış, Türk Devleti ve bağımsız yargı gereğini yapmış, Hakkari Belediyesi terörün pençesinden kurtarılmıştır. DEM’li belediyelerin nereden talimat aldığı, belediye imkanlarını ve hazineden aktarılan paraları terör örgütüne peşkeş çektiği gün gibi ortadadır. Kandan ve ihanetten beslenen PKK terör örgütünün siyasi ofisi tarafından kaynakları çalınan ve teröristlere aktarılan diğer belediyelerin de bir an evvel araştırılması ve kurtarılması şart olmuştur.

Diğer taraftan, DEM Partili sözde bir milletvekili TBMM kürsüsüne çıkıp 'Kürdistan’da işgalcisiniz' diyerek adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan nefretini saçmıştır. Bu sözde milletvekilinin TBMM çatısı altında olması, terör partisinin hala varlığını sürdürmesi milletimizin vicdanını kanatan bir demokrasi ayıbıdır. Şunu herkes aklına iyi soksun, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur asla olmayacaktır"