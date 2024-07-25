MHP'li vekilden kötü haber! Meclis'te çıkan tartışma sonrası Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı

TBMM Komisyonunda dün çıkan tartışma sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı. Akçay'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.

Meclis Genel Kurulu'nda dün en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında gerginlik çıkmış ve İyi Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay birbirine girmişti.

Türkoğlu kendisine vurduğunu söylediği Akçay'a sert tepki göstermiş, araya diğer vekiller girmişti. Tartışma sonrası hastaneye kaldırılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan kötü haber geldi.

MHP'Lİ VEKİLİN BEYNİNDE KİST ÇIKTI

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ın bugün hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Saymaz “Dün MHP’de Erkan Akçay’ın da olduğu bir gerilim yaşandı. Bugün kendisinin tansiyonu yükselmiş ve hastaneye kaldırıldı. Bu durum sonunca beyninde bir kist olduğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Şu an bilinci açık” ifadelerini kullandı.