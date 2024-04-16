Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > MHP’nin yeni A Takımı netleşti, 4 isim değişti!

MHP’nin yeni A Takımı netleşti, 4 isim değişti!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP’nin yeni A Takımı netleşti, 4 isim değişti!

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP’nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle ilk toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Üç genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreter yardımcısı değiştirildi. Buna göre, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kâmil Aydın’ın yerine İlyas Topsakal, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine Zuhal Topçu getirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan’ın yerine ise Vahit Kayrıcı getirildi.

MHP’nin yeni A Takımı netleşti, 4 isim değişti! - 1. Resim

Başkanlık Divanının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bahçeli’nin davetiyle partisine geri döndü.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mersin’de seçim sonrası ilk icraat! CHP’li belediye gençler için bar açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'den Hatay için olağanüstü itiraz - PolitikaHatay için olağanüstü itirazİyi Parti, Ordu için ikinci kez YSK'nın kapısını çaldı - Politikaİyi Parti'den Ordu'ya ikinci itirazCumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: 3600 ek gösterge bekleyenler dikkat - PolitikaKabine seçim sonrası ilk kez toplanıyorBilecik'te AK Parti ve İyi Parti'den karşılıklı destek - PolitikaAK Parti ve İyi Parti'den karşılıklı destekMHP, yarın yeni başkanlık divanını belirleyecek - PolitikaMHP, yarın yeni başkanlık divanını belirleyecekYeniden Refah Partisi'nden YKS'ya olağanüstü itiraz - PolitikaYeniden Refah Partisi'nden YKS'ya olağanüstü itiraz
Sonraki Haber Yükleniyor...