'Mor sandık' krizi çıkmıştı: CHP'li Edremit Belediye Başkanı seçim yarışından çekildi

CHP'nin 'mor sandık' kuracağı Balıkesir Edremit'te mevcut Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, adaylıktan çekildi. CHP'nin aday belirlemede uyguladığı 'memnuniyet anketi'ni eleştiren Arslan, "Bizi zaten diğer değerlendirmelerde ve anketlerde hiç sormamışlar" dedi.

CHP, Balıkesir'in Edremit ilçesi için belediye başkanı adayını henüz belirlemedi. Gözler aday açıklamasındayken beklenmedik bir hamle geldi. 4 Şubat'ta 'daha fazla genç aday ve daha fazla kadın aday göstermek' için kurulacak olan 'mor sandık' krizi sonrası CHP MYK Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin parti yönetimi ve 12 adayın katılımı ile bir toplantı yaptı.

'MEMNUNİYET ANKETİ' ELEŞTİRİSİ: BİZİ ANKETLERDE HİÇ SORMAMIŞLAR

Yapılan toplantının ardından CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan bir açıklama yaparak, aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Arslan, CHP tarafından yapıldığı söylenen 'memnuniyet anketi'ni eleştirerek, "Anket sonuçlarını bilmiyoruz, kriteri bilmiyoruz. Memnuniyet anketinden çıkmadığımız için bize ifade edilen durum bu. Bizi zaten diğer değerlendirmelerde ve anketlerde hiç sormamışlar. Onun için bu durumda memnuniyet anketinde biz çıkmayınca; böyle de bir ifade kullanılınca ve bu sorumluluğa girmek istemediğini söyledi" diye konuştu.

CHP'nin 'memnuniyet anketinde çıkmayan başkana teşekkür edeceğiz' dediğini aktaran Arslan, "Ben de memnuniyetsiz bir belediye başkanı olarak tekrar halkın karşısına çıkmak istemedim partim açısından. Diğer 11 aday adayı anketlerde yani sorulmuş bir tek ben sorulmamışım. Sadece bana söylenen memnuniyet anketini geçemediğim için elenmişim" dedi.

'BİRÇOK YÖNTEM DENEYECEĞİZ VE ADAYLARIMIZI BELİRLEYECEĞİZ DEMİŞTİK'

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise 12 aday adayının da ön seçime girebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Edremit’te örgütümüz geçmişten bugüne belediye başkanını, belediye meclis üyelerini, milletvekilini hep en geniş anlamda tabanda ön seçimle belirleme iradesini ortaya koymuş, bu isteğini her zaman dile getirmiştir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nde son kurultaydan bu yana dillendirdiğimiz bir şey var. Türkiye'nin her yerinde kılı kırk yaracağız. Birçok yolu ve yöntemi deneyeceğiz ve bu yol ve yöntemler sonucunda da adaylarımızı belirleyeceğiz demiştik.

'12 ARKADAŞIMIZIN ÖN SEÇİME KATILMASININ ÖNÜNÜ AÇIYORUZ'

Hatırlayın belediye başkanının bizde olduğu yerlerde önce başkanla ilgili memnuniyet anketi yapacağız. Ardından aday adayları arasında anket yapacağız. Ankette bir kişi açık ara önde çıktıysa onu belediye başkan adayı olarak atacağız. Birbirine yakın bir sonuç çıkarsa onlar arasında bir ön seçim yapacağız demiştik. Şimdi Edremit’te tam da bu noktadan hareketle yaptığımız ankette arkadaşlarımızın birisinin diğerlerinden açık alan önde çıkmadığını görmüş olduk.

O halde ne yapmak lazım? Adaylar arasında bir ön seçim yapmak lazım. Tam da bu noktada sayın genel başkanımızın geçmişten beri söylediği gibi. Birbirine yakın çıkan sonuçlar arasında bir ön seçim yapma kararı aldık. Elbette Edremit’te 12 tane değerli arkadaşımız Edremit’i yönetmek iddiasıyla yola çıktı. Biz 12 arkadaşımızın tamamının bu ön seçime katılmasının, kapısının önünü açıyoruz, yolu açıyorsun. Her arkadaşımız ön seçime katılabilir. Kimseye bir kısıtlama, sınırlama, engelleme içerisinde değiliz çünkü Edremit’teki 8 bin 341 üyemize güveniyoruz."

'MOR SANDIK' NEDİR?

31 Mart seçimlerinde daha fazla genç aday ve daha fazla kadın aday gösterme konusuna yoğunlaştığını belirten CHP, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 Şubat Pazar günü sadece kadın aday adaylarının yarışacağı “mor sandık” kuracak.

İlk kez uygulanacak “mor sandık” uygulamasıyla, üyeler aday adayları Nevin Sayman ve Seval Bozkurt arasında tercih yapacak.

Ön seçimin denetlenmesi için de kadın MYK üyeleri ile kadın PM üyeleri görevlendirilecek.