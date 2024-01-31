Muharrem İnce'den CHP'ye 'Karşıyaka' cevabı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yerel seçimler için partisinin 24 belediye başkan adayını açıkladı. İnce, CHP'den İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığını istediği iddiasına da cevap verdi: Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalardı. 2018'de başka partiden beşinci sırada milletvekili adayı olan birine vermişler, yazık günah. Eşe dosta dağıtıyorlar.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne yönelik stratejilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin, kendisinden başka hiç kimsenin aday çıkarmamasını istediğini ifade eden İnce, aday çıkarmak isteyenlerin "bölücülükle", "sarayın adamı olmakla" suçlandığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Herkes yarıştan çekilecek, herkes bunlara destek olacak, başka şansın yok. Ancak böyle yarış kazanabileceğine inanıyor. Aday çıkarırsan seni yaftalıyor ama 39 milletvekilini dağıtıyor, cumhurbaşkanı yardımcılığını dağıtıyor, bakanlık dağıtıyor, müsteşarlık dağıtıyor. Yetmedi iki parti bir araya gelip ana muhalefet partisinin verdiği milletvekilleriyle grup kuruyor. Milletvekili vefat ediyor. 'Tamam' diyorlar 'dolduralım, al sana bir milletvekili daha', bonservisiyle, mazbatayla beraber mi, mazbatasız mı bilmiyorum. 'Al sana bir tane daha verelim.'

'BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ'

Grubu tekrar kurduruyorlar sonra bu 39'dan birisi CHP listelerinden İstanbul'dan seçilmiş birisi çıkıyor, Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor ve diyor ki 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti.' Arkadaşlar, burada bir CHP var, burada Saadet var, burada vekillik var. Şimdi bu buna milletvekilliği veriyor, grup düşüyor, bir tane daha veriyor. Şimdi bu belediye başkan adayı çıkarıyor, 'Sen İstanbul'un 5 yılını boşa geçirdin.' Bir üçgen, ne üçgeni bu? Bermuda şeytan üçgeni. 40 yıldır siyasetteyim, böyle bir üçgeni hiç görmedim."

'KARŞIYAKA' TARTIŞMASI

İnce, CHP'den İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığını istediği iddiasına ilişkin de "Karşıyaka'yı istemişiz vermemişler. Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalardı. 2018'de başka partiden beşinci sırada milletvekili adayı olan birine vermişler, yazık günah. Eşe dosta dağıtıyorlar. Memleket Partisi sizden bir ilçe istemiş siz de vermemişsiniz, adam bunu söylemeye utanır" ifadelerini kullandı.

24 BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan İnce, İstanbul adayının, 39 ilçenin adaylarının belli olmasıyla açıklanacağını söyledi. İnce, konuşmasının ardından partisinin 24 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Ömer Özdoğan, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı İbrahim Dönmez, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Ceren oldu.