Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: İstanbul'a büyük bir yeşil alan kazandırılması mı zorlarına gidiyor?

İBB'nin, temyiz isteği üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin Danıştay tarafından iptal edilmesi için konuşan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, "İBB her hayırlı işte olduğu gibi yine dava açma peşinden, hevesinden geri durmuyor. İstanbul'a büyük bir yeşil alan kazandırılması mı zorlarına gidiyor?" diye sordu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 3. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin iptal edilmesine ilişkin konuştu.

'İBB DAVA AÇMA HEVESİNDEN GERİ DURMUYOR'

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'yi eleştiren Murat Kurum, "İBB her hayırlı işte olduğu gibi yine dava açma peşinden, hevesinden tabi hiçbir gün geri durmuyor. Orada dava açmanın gereği, gerekçesi nedir, İBB'ye de bir sormak lazım" diyerek şöyle devam etti:

"Dönüp aynaya baktıklarında İstanbul'a büyük bir yeşil alan kazandırılması mı zorlarına gidiyor? Orada binlerce, on binlerce ağaçların içinde çocuklarımızın huzurla güvenle oynaması mı, milletimizin huzur içerisinde gerek afet esnasında bir toplanma alanı vazifesi görecek, gerek gençlerimizin teknoloji merkezleriyle deney yap atölyeleriyle oradaki kütüphanelerde ders çalışması mı acaba zorlarına gidiyor, bilmiyorum.

Dediğim gibi gerekçeli kararı biz daha almadık, alacağız. Burası tartışılacak bir konu değildir, havalimanı işlemektedir. Atatürk'ümüzün isminin verildiği, Türkiye'nin ilk havalimanı olan Atatürk Havalimanı hala sivil uçuşlara, acil uçuşlara açıktır, bir pisti hizmet vermektedir, vermeye de devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Danıştay, İBB’nin temyiz isteği üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili kararını verdi. Danıştay 13. Daire, İBB’nin açtığı davada hukuka aykırılık bulunmadığını hükmeden Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. İhalenin iptaline oybirliği ile karar verildi. Kararda “Davaya konu ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır’ denildi.