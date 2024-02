Murat Kurum'dan 'futbol turnuvası' projesi: Uluslararası bir organizasyon yapacağız

Başakşehir Spor Kulübü'nü ziyaret eden Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, 'futbol turnuvası' projesini anlattı. Kurum, "Manchester City’nin, Barcelona’nın, Real Madrid’in, Arsenal’in genç takımları gelecek ve burada uluslararası bir organizasyon yapacağız" dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Başakşehir Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyareti sırasında Murat Kurum’u Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki heyet karşıladı.

Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelip sohbet etti. Ziyaret sırasında Başkan Gümüşdağ tarafından Kurum’a özel tasarlanan forma hediye edildi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulunup gazetecilerin sorularını cevapladı.

'BAŞAKŞEHİR DEYİNCE YEREL VE ULUSLARARASI BAŞARILAR AKLA GELİR'

Ziyareti sırasında konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Başakşehir Spor Kulübü deyince şüphesiz aklınıza kurulduğu 2014 yılından itibaren elde ettiği gerek yerel gerek uluslararası başarılar akla gelir. Başakşehir Spor Kulübü’müz Süper Lig şampiyonu olan 6 takımımızdan bir tanesidir. Özellikle spor alanında futbolda ülkemizi, milletimizi, İstanbul’umuzu onurlandırmaya devam etmektedir" dedi.

Her daim Başakşehir Spor Kulübü gibi tüm kulüplerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Kurum, "UEFA standartlarına uygun TOKİ başkanlığımız eliyle 19 stadyum inşa ettik ve Türk sporuna kazandırdık. Futbol kulüplerimizin mali yüklerini azaltmak için de bu mücadeleyi etkin bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Hem takımlarımızın marka değerini artırmak, hem de Türk sporuna destek olmak için bu anlayışı mahalle ölçeğine kadar indirmek istiyoruz” diye konuştu.

Başakşehir’in olimpiyat şehri olduğunu vurgulayan Kurum, “Başakşehir bir taraftan da sporun şehri olimpiyat şehridir. Hemen yanımızda Olimpiyat Stadyumu’muz var. Orada yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alan söz konusudur. Burası daha önce de olimpiyat şehri olarak planlanmış ancak kamulaştırma işlemleri süreçleri devam ediyordu. Başakşehir Belediyesi yükümlülüğünde ki bu kamulaştırma süreci de bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL OLİMPİYAT ŞEHRİ OLSUN İSTİYORUZ'

Kurum, 1 milyon metrekarelik alana dikkat çekerek İstanbul'u spor vadisi, spor şehri, olimpiyat şehri yapmak için altyapıyı İstanbul'a kazandıracaklarını söyledi. "İstanbul olimpiyat şehri olsun istiyoruz" diyen Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul tüm uluslararası turnuvaların oynanabileceği bir şehir haline gelsin istiyoruz. Mahalle ölçeğinden başlayıp amatör spor kulüplerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın oynadığı, orada yıldızlaştığı ve olimpiyat şehri dediğimiz bu altyapıyı kazandırdığımız, burada her branşın antrenman yapabileceği sahalar olacak. Futboldan basketbola, tenis ve yüzme gibi tüm branşlarda gençlerimiz mahalle ölçeğindeki çalışmalarını burada antrenman sahalarında çok daha yukarılara taşıyabilecekler. Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyi gerçekleştirmek adına her türlü desteği vereceğiz. Bu 1 milyon metrekarelik alan İstanbul’a en güzel haliyle armağan edilecektir."

'GENÇ TAKIMLAR GELECEK'

Mahallelerde spor kulüpler kurulacağını ve uluslararası kulüpler ile organizasyonlar yapılacağını ifade eden Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Yapacağımız mahalle bahçelerimizin içinde spor sahaları koyacağız. O spor sahalarında amatör spor kulüplerine de maddi manevi ekipman ve malzeme desteği sağlayacağız. Amatör spor kulüplerimizi yalnız bırakmayacağız. Mahalledeki bir gencimizin elinden tutalım yeni Cengizler yeni Mahmutlar yetişsin istiyoruz. Başakşehir Kulübü’müz gibi yeni kurulmuş ama başarılara imza atmış kulüplerimizin sayısı artsın. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılsın.

Daha önceki ziyaretlerimizde de kulüp başkanlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde İstanbul Cup’ı düzenleyeceğimiz ifade etmiştik. Bugün de Göksel Başkan’a aynı konuyu istişare ettiğimizde U 17-18-19 takımlarımızla uluslararası organizasyonlar yapacağız. Manchester City’nin, Barcelona’nın, Real Madrid’in, Arsenal’in genç takımları gelecek ve burada uluslararası bir organizasyon yapacağız.

'HER YIL İSTİSNASIZ ULUSLARARASI TURNUVALAR DÜZENLENECEK'

İlk önce küçük turnuvalarla başlayıp, daha sonrasında turnuvanın finalini büyük bir stadyumda düzenleyeceğiz. Böylelikle geleceğimizin teminatı gençlerimize de bu altyapıyı ve projeyi kazandırmış olacağız. Bu projeyi çok önemsiyoruz. İstanbul’umuzu sporun başkenti ve olimpiyat şehri yapmak için bu organizasyonların sayısını artıracağız. İstanbul’da her yıl her yıl istisnasız uluslararası turnuvalar düzenlenecek. Bu turnuvalara ev sahipliği yapacağız.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ RUHUNU İSTANBUL'A YAYMAK İÇİN TÜM ENERJİMİZİ VERECEĞİZ'

Gençliğimize sporu mahalle ölçeğine indirmiş olacağız. Her mahallede İstanbul’un gençleri, kadınları spor yapsınlar, sporla iç içe büyüsünler, bisiklete bilsinler, yürüyüş yollarında bisiklet yollarında sağlıklı bir şekilde geleceğe güvenle baksınlar istiyoruz. Sporun bu birleştirici ruhu ruhunu İstanbul’un 964 mahallesine yaymak içinde tüm enerjimizi tüm motivasyonumuzu vereceğiz.”

GÜMÜŞDAĞ: İNŞALLAH İSTANBUL MURADINA ERER

Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Emlak Konut Genel Müdürü'yken yaptığı başarılı işlerin de arkasında o başarıyla birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçiş yaptı. Bakanlığı döneminde de büyük bir acı yaşadık. Hepimiz şahitlik ettik ki sadece İstanbul’a yaptığı hizmetler dışında tüm Türkiye’ye hizmet etme şansı oldu. O acıyı da en iyi şekilde çalışarak, bir nebze azaltarak büyük projelere imza attı. Şu an onların da tek tek ayağa kalktığını görüyoruz. Ben kendisini geçmişten beri tanıyorum. Birikimini, deneyimini, tecrübesini ve İstanbul hafızasını çok iyi biliyorum. Kendisini bu adaylık sürecinde başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul muradına erer” ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UN SORUNLARINI ÇÖZMEK ADINA BİRLİKTELİK YAPMANIZ GEREKİYORSA...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da yerel yönetimler ile ilgili yaptığı açıklamayı nasıl değerlendirdiğini soran gazeteciye cevap veren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Muhalefet partisi zaten hep bir iftira sürecini yürütmek ve bahanelerin arkasına sığınmak gibi siyaset anlayışıyla ülkemizin her ilinde aynı anlayışı yürütüyorlar. Siz öncelikle İstanbul’un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul’un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturup konuşursunuz. İstanbul adına bu sorunları çözmek için de bu mücadeleyi verirsiniz. Bu anlayış İstanbul’a bir şey kaybettirmez. İstanbul’a gençlerin oynayacağı alanların inşasından tutun da her türlü organizasyonu, değeri ve katkıyı daha da artıracak bir hale getirebilirsiniz. Yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyük şehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da ifade ettiği budur.

'31 MART AKŞAMI TÜM İSTANBUL KAZANACAK'

Bu şehir, bu ülke hepimizin. Depremde nasıl beraber olduysak, nasıl hep birlikte elimizi taşın altına koyduysak, tek yürek tek yumruk olup 11 ilimizi hep birlikte ayağa kaldırdıysak, oradaki kardeşlerimize yardım elimizi uzattıysak aynı anlayışı biz her alanda sergilemek zorundayız. İstanbul’un buna ihtiyacı var. İstanbul’un kaybolan 5 yılını daha fazla çalışarak, herkesle uyum içerisinde, ahenk içerisinde mücadele ederek telafi etmek durumundayız. Bizim bakışımız, anlayışımız istişare, tevazu dur. Biz kimseyle kavga etmeyecek, kimseyi ötekileştirmeyecek, kimseyi aşağılamayacak, kimseyi küçük görmeyeceğiz. Hepimiz İstanbul’un bir değeri, bir parçasıyız. Tüm kardeşlerimizi biz kucaklayacağız. 31 Mart akşamı da bu anlayışı sergileyeceğiz. 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. Burada yaşayan tüm kardeşlerimiz kazanacak. Uyumlu olmak İstanbul’a avantaj ve kazanç sağlar. Biz bu uyumu her alanda sergileyeceğiz."