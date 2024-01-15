Mustafa Destici’den tweet iddialarına yanıt: Gece 2’de hangi ajanların servis ettiğini biliyorum

15 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 15:44

Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, 9 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası muhalefet partilerini eleştirmiş, terörle mücadelenin önemine dikkat çekmişti.

Bu gelişme sonrası sosyal medyada Destici'nin çözüm sürecinde paylaştığı iddia edilen bir tweet dolaşıma sokuldu. Bahsi geçen paylaşımda "Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz" ifadeleri yer alıyordu.

“HANGİ AJANLARIN SERVİS ETTİĞİNİ BİLİYORUM”

Söz konusu iddianın ardından BBP lideri Destici X hesabından bir açıklama paylaştı. "Öncelikle bizim, 'çözüm süreci' olarak adlandırılan uygulamanın öncesi ve sonrasındaki tavrımız net ve ortadadır” diyen Destici, “Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği içinde olanların, ya da işbirliği içinde olanlarla yol yürüyenlerin şehitlerimizi istismar etmeleriyle ilgili son paylaşımlarımız üzerine, bu gece saat 02.00'de, hangi çevrelerden ve hangi ajanlar tarafından servis edildiğini bildiğimiz ironi bile olmayan 'sahte' tweet görüntüsüyle bize saldıranlar şunu bilsinler ki; bu çamur bize yapışmaz, bu iftira biz de tutmaz" ifadelerini kullandı.

“BU ÇİRKİN OPERASYONA SAZANLIK YAPANLARI NOT ETTİK”

Açıklamasının devamında konuyla ilgili yasal yollara başvuracağını belirten Destici, "Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Bu vatan haini, terör seviciler; tarih ve millet önünde olduğu gibi, yargı karşısında da mahkum olacaklardır. Ayrıca bu çirkin operasyona sazanlık yapanları da, mal bulmuş mağribi gibi saldıranları da not ettik" diye paylaşımda bulundu.