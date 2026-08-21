AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’e tepki gösterdi. Çelik “İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. İsrail’in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria’yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır” diyerek tüm ülkeleri somut bir adım atmaya davet etti.

Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"BU İŞGALCİLİK, SOYKIRIMCI ŞİDDET"

Netanyahu’nun Batı Şeria’yı “Gazzeleştirme”ye dönük soykırım politikasına devam ettiğini belirten Çelik “İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. “Yerleşim” ve “yerleşimci” kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail’in Batı Şeria’da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır” diye tepki gösterdi.

Ömer Çelik’ten İsrail’e Filistin tepkisi: Bu mekânsal soykırımdır, şiddetle kınıyoruz

“İSRAİL TÜM KURALLARI ÇİĞNEMEKTE”

Çelik’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde “İsrail’in sınırları neresidir?” diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir.

Ömer Çelik’ten İsrail’e Filistin tepkisi: Bu mekânsal soykırımdır, şiddetle kınıyoruz

"HERKES KARŞI ÇIKMALI"

“İsrail’in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria’yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına “yerleşim” ve “yerleşimci” denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır” diye vurgulayan Çelik, tüm ülkelerin ortak ve somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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