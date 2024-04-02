AK Parti'de 31 Mart değerlendirmesi: 'Mesaj büyük bir nimet, boynumuz kıldan ince'

İlk defa bir seçimi ikinci bitiren AK Parti'de oy kaybının sebeplerinin tespit edildiği ve yeni yol haritasının belirlendiği kritik MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama geldi. "31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajlarını en net bir şekilde okuyacağız" diyen Çelik, 'Yaşanan oy kaybının sebebi ne?' sorusuna da cevap verdi: Tek faktörlü yaklaşım olmaz, birçok açıdan değerlendiriyoruz. Bunu bir siyasi çerçeveye dönüştüreceğiz.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her seçim bir demokrasi şölenidir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajlarını en net bir şekilde okuyacağız. 31 Mart seçimleri önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz siyasetler açısından dönüm noktası olacak. Bu mesajı doğru şekilde almak, milletimizin itirazlarını, uyarılarını doğru bir şekilde değerlendirmek için gayretimizi sürdüreceğiz.

Dolayısıyla bütün seçim sonuçları, milletimizin verdiği mesajın iyi bir şekilde anlaşılması bakımından bütün birimlerimiz çalışmalarını yapmaya başlamıştır.

Burada kuşkusuz esas olan her zaman AK Parti açısından sokağın sesini iyi dinlemektir. Biz vatandaşımız irade gösterdiği zaman buna teslim oluruz, büyük bir hürmetle karşılarız. İtiraz hakkı, uyarı, eleştiri hakkı millete aittir bunu dinlemesi gereken kurum da siyaset kurumudur.

Milletimizin ortaya koyduğu bu gerileme ifade eden sonuçları ciddi bir şekilde ele alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Milletimizin sandık yoluyla verdiği mesaj büyük bir yol gösterici açısından bir tutumdur. Milletimizin mesajı büyük bir nimet, boynumuzun kıldan ince olduğu bir tutumdur.

Bu bütün kılcal damarlarına kadar değerlendirilecektir."

Soru- Cevap

Van'dan yaşanan olaylar- Bu konu İl Seçim Kurulu'nun takdirinde olan bir konu. Bu siyasi alanın müdahale ettiği, hükümetin müdahale edeceği bir alan değil. Şartların yerine gelmemesi ile ilgili bir konu. Konu hukuki bir konu. İtiraz edeceklerse mekanizma bellidir. Sistem her türlü itiraz mekanizmasını düzenlemiştir. Hukuken haklılarsa zaten sonuç onların arzu ettiği gibi olacaktır. Tepkimizi gösterelim deniliyor sonra sokaklar yakılıyor, polise saldırı oluyor. Bunu şiddet olayına dönüştürmenin demokrasi ile bağı yoktur.

Yaşanan oy kaybının sebebi- Hiçbir zaman tek faktörlü yaklaşımla olmaz. Aynı anda birçok açıdan değerlendirdiğimizi ve bunu bir siyasi çerçeveye dönüştüreceğimizi ifade etmek isterim.

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