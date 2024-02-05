ORC Araştırma yayımladı: İzmirliler yüzde 38.2 ile Cemil Tugay, yüzde 34.7 ile Hamza Dağ diyor

ORC Araştırma, son İzmir anketini yayımladı. Ankette İzmirlilere "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu. Sonuçlara göre, İzmirliler, yüzde 38.2 ile CHP'nin adayı Cemil Tugay, yüzde 34.7 ile AK Parti'nin adayı Hamza Dağ dedi.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerileri için geri sayıma başladı. Siyasi partiler, adaylarını belirledi ve çalışmalarına hız verdi. Sonucu en çok merak edilen şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir.

3 büyükşehirden Ankara hariç aday belirleme süreçlerinde tartışmalar yaşandı. İstanbul'da halen Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin adayı belirsizliğini korurken; İzmir'de ise CHP'nin aday belirleme süreci gündem olmuştu.

İzmir'in mevcut CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer aday gösterilmeyerek Cemil Tugay ismi açıklandı.

Adayların belli olmasının ardından ise anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Son seçim anketi ORC Araştırma'dan İzmir için geldi.

ORC Araştırma, İzmirlilere "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sordu. Anket sonuçlarına göre İzmirliler, yüzde 38.2 ile CHP'nin adayı Cemil Tugay, yüzde 34.7 ile AK Parti'nin adayı Hamza Dağ dedi.

Diğer adayların ankete yansıyan oy oranları ise şöyle: