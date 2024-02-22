Özel'in jest talebine İYİ Partili Turhan Çömez'den rest: 'CHP zararlı çıkar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de jet talebine İYİ Parti'den rest geldi. CHP liderinin adaylıktan çekilmesini istediği İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez Özel'e jet cevap verdi. TGRT Haber'e konuşan Çömez, "İstanbul ve Ankara bizim sayemizde alındı. Alacak verecek hesabına girersek CHP zararlı çıkar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiyle ayrılan Altılı Masa resmen dağıldı.... Yerel seçimler öncesinde Millet İttifakı partileri birbirine düştü. CHP, DEM ile uzlaşı yaparak seçimlere girerken İYİ Parti seçimlere tek başına yarışmaya karar verse de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den son bir jest istedi. Özel, çağrı yaparak İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez'in adaylıktan çekilmesini istedi.

Özel'in "Akşener Balıkesir için gereğini yapar" diyerek jest talebine yönelik İYİ Partili Turhan Çömez TGRT Haber ekranlarında açıklamada bulundu.

TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programına katılan İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez "Bir borç var ise o da millete karşı olan borcumuzdur." dedi.

Çömez şu ifadeleri kullandı:

BİR BORÇ VARSA MİLLETİMİZEDİR

"Evet bir borç var hakikaten. Ama bu borç milletimize olan borçtur. Biz sadece ve sadece milletimize borçluyuz. Bunun dışında bir borcumuz yok. Bu borcu da milletimize hizmetkar olarak öderiz. 2019 seçimlerinde bizim partimizden gelen taleple CHP Balıkesir'de önemli belediyeleri aldı. Bundan rahatsız değiliz. Geçen zaman içinde belediyeler zemininde arzu ettiğimiz bir tablo ortaya çıkmadı. Altılı Masa ve Millet İttifakı döneminde de türbülans dönemi oldu. İYİ Parti olarak milletvekilliği seçimlerinde sahada çok zor ithamlar karşı karşıya kaldık. Zor şartlar altında siyaset yaptık. Kendi başımıza siyaset yapmaya karar verdik. İki kutup arasına sıkıştırılmış seçmene nefes aldırmak için yol yürüme kararı aldık.

ALACAK VERECEK HESABINDA CHP ZARARLI ÇIKAR

2019'da CHP'nin adayı Ahmet Akın geri çekildi ve İYİ Parti'nin adayı İsmail Ok aday yapıldı. Fakat bunun karşılığında gereken şeyler zaten yapıldı. CHP'ye destek ve katkılar verildi. İstanbul ve Ankara İYİ Parti'nin desteğiyle alınmıştır. Balıkesir'de Bandırma, Edremit, Burhaniye yine bu şekilde bizim desteğimizle CHP aldı. Alacak verecek hesabına girersek CHP zararlı çıkar.

YOLSUZLUK BAŞTA OLMAK ÜZERE BÜYÜK SORUNLAR VAR

Türkiye'de şuanda 81 ilde kendi adaylarıyla yürüyen tek parti biziz. Siyaset tarihinde bunlar tebessümle hatırlanacak güzel anlardır. Bundan rahatsız değiliz. Nihayetinde biz yola çıktık. Balıkesir'in yolsuzluk başta olmak üzere kronikleşmiş çok büyük sorunları var. Kapsamlı projelerimizi hazırladık, mahalle mahalle anlatıyoruz. Sayın Özel'e teşekkür ediyoruz. Ama bizim kendi başımıza yol yürüme hakkımız var."