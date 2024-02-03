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    • Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu
    Ankara, Seçim, 31 Mart, Saadet Partisi, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul adayını açıklayan Saadet Partisi yerel seçim mesaisine Ankara ve Adana adaylarıyla beraber 339 belediye başkan adayını daha açıklayarak devam etti. 'Partizanlık bitecek. Belediyeler artık gerektiğinde feragat etmesini bilecek, öğrenecek." diyen parti lideri Karamollaoğlu, Ankara adayının Cafer Güneş, Adana adayının ise Hüseyin Acarlar olduğunu duyurdu. 

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul adayını açıklayan Saadet Partisi'nde seçim mesaisi sürüyor. Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İstanbul adaylarının Birol Aydın olduğunu duyurmuş, İBB'nin mevcut başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunmuştu. Karamollaoğlu, "(İstanbul'un sorunları) Ümit ediyorduk ki bu dertler, bu problemler yeni gelen arkadaşlar vasıtasıyla düzelir, geride kalır. Ama maalesef bu beklentilerimiz, arzu ettiğimiz neticeleri doğurmadı." ifadelerini kullanmıştı.,

    İl il ilçe ilçe adaylarını açıklamayı sürdüren Saadet Partisi bugün de başta Ankara ve Adana olmak üzere 339 belediye başkan adayını belirledi. 

    'BAŞKANLARIMIZ DERT BABASI OLACAK'

    Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da katıldı.

    Karamollaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için belediye başkan adaylarının açıklanmasının öncesinde konuşan Karamollaoğlu, "Bizim genel başkanlarımız dert babası olacak. Mesai saatleri, hafta sonu ve tatilleri olmayacak" dedi.

    "Bir avuç müteahhidi zengin etmeyeceğiz" diyen Karamollaoğlu şunları söyledi:

    "Belediye kasasından vatandaşa caka satma dönemi bitecek. Partizanlık, yandaşlık ve adam kayırma dönemi bitecek. Fil dişi kulelerinde, altın varaklı koltuklarında sefa süren başkanlar dönemi bitecek. İmar planlarında yapılan haksız uygulamalar son bulacak. Bizim belediye başkanlarımız her daim halkın içinde, halkla beraber olacak.

    İmar planlarında, sadece vatandaşın ihtiyaçları gözetilecek. Belediyeler artık gerektiğinde feragat etmesini bilecek, öğrenecek. Önceliğimiz her daim ahlak ve adalet olacak. Önceliğimiz insanımız ve şehirlerimiz olacak. Sosyal projelerimizle, altyapı ve ulaşım yatırımlarımızla, insanımıza ve şehirlerimize rahat bir nefes aldıracağız."

    Karamollaoğlu, toplantının ardından adaylarını açıkladı. Açıklanan adayların tamamı şöyle:

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

    Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    AnkaraSeçim31 MartSaadet Partisi
    Haberler > Politika > Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu
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