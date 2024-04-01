Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu
Politika Haberleri / Ajanslar
31 Mart seçimlerinde yarışan 8 ünlü isimden ikisi belediye başkanı seçildi. Ankara'nın Etimesgut adayı Erdal Beşikçoğlu ile İzmir'in Çeşme adayı Lal Denizli başkanlık koltuğuna oturdu. Seçime sayılı günler kala tartışmalarla adından söz ettiren ve TİP'in desteğini çektiği Gökhan Zan ise yüzde 2.2 oranında oy aldı.
Türkiye dün beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Seçim yarışına bu yıl 8 ünlü isim de dahil olurken sadece iki isim başkanlık koltuğuna oturdu.
8 ünlü isim toplam 314.711 oy aldı. Bu da kullanılan oy sayısının % 0.65'ine tekabül ediyor.
CHP- ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
Ankara - Etimesgut
Kullanılan Oy-370.444
Aldığı Oy- 202.853 (% 56.58)
CHP- LAL DENİZLİ
İzmir - Çeşme
Kullanılan Oy- 30.270
Aldığı Oy- 15.693 (% 53.74)
YRP- DAVUT GÜLOĞLU
Düzce
Kullanılan Oy- 158.888
Aldığı Oy- 30.524 (% 29.77)
İYİ PARTİ- HAKAN PEKER
Karabük - Safranbolu
Kullanılan Oy… 39.379
Aldığı Oy… 1.093 (% 3.68)
BAĞIMSIZ- NASUH MAHRUKİ
İstanbul - Beşiktaş
Kullanılan Oy- 105.940
Aldığı Oy- 13.967 (% 13.57)
TİP- GÖKHAN ZAN
Hatay
Kullanılan Oy- 816.665
Aldığı Oy- 15.688 (% 2.02)
TİP- İRFAN DEĞİRMENCİ
Ankara - Çankaya
Kullanılan Oy- 573.354
Aldığı Oy- 33.664 (% 6.03)
BAĞIMSIZ- MESUT YAR
Muğla - Datça
Kullanılan Oy-16.632
Aldığı Oy- 1.229 (% 7.65)
Kaynak: Ajanslar