Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu

31 Mart seçimlerinde yarışan 8 ünlü isimden ikisi belediye başkanı seçildi. Ankara'nın Etimesgut adayı Erdal Beşikçoğlu ile İzmir'in Çeşme adayı Lal Denizli başkanlık koltuğuna oturdu. Seçime sayılı günler kala tartışmalarla adından söz ettiren ve TİP'in desteğini çektiği Gökhan Zan ise yüzde 2.2 oranında oy aldı.

Türkiye dün beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Seçim yarışına bu yıl 8 ünlü isim de dahil olurken sadece iki isim başkanlık koltuğuna oturdu.

8 ünlü isim toplam 314.711 oy aldı. Bu da kullanılan oy sayısının % 0.65'ine tekabül ediyor.

CHP- ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

Ankara - Etimesgut

Kullanılan Oy-370.444

Aldığı Oy- 202.853 (% 56.58)

CHP- LAL DENİZLİ

İzmir - Çeşme

Kullanılan Oy- 30.270

Aldığı Oy- 15.693 (% 53.74)

YRP- DAVUT GÜLOĞLU

Düzce

Kullanılan Oy- 158.888

Aldığı Oy- 30.524 (% 29.77)

İYİ PARTİ- HAKAN PEKER

Karabük - Safranbolu

Kullanılan Oy… 39.379

Aldığı Oy… 1.093 (% 3.68)

BAĞIMSIZ- NASUH MAHRUKİ

İstanbul - Beşiktaş

Kullanılan Oy- 105.940

Aldığı Oy- 13.967 (% 13.57)

TİP- GÖKHAN ZAN

Hatay

Kullanılan Oy- 816.665

Aldığı Oy- 15.688 (% 2.02)

TİP- İRFAN DEĞİRMENCİ

Ankara - Çankaya

Kullanılan Oy- 573.354

Aldığı Oy- 33.664 (% 6.03)

BAĞIMSIZ- MESUT YAR

Muğla - Datça

Kullanılan Oy-16.632

Aldığı Oy- 1.229 (% 7.65)