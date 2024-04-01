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Haberler > Politika > Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu

Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu

Politika Haberleri  / Ajanslar

31 Mart seçimlerinde yarışan 8 ünlü isimden ikisi belediye başkanı seçildi. Ankara'nın Etimesgut adayı Erdal Beşikçoğlu ile İzmir'in Çeşme adayı Lal Denizli başkanlık koltuğuna oturdu. Seçime sayılı günler kala tartışmalarla adından söz ettiren ve TİP'in desteğini çektiği Gökhan Zan ise yüzde 2.2  oranında oy aldı. 

Türkiye dün beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Seçim yarışına bu yıl 8 ünlü isim de dahil olurken sadece iki isim başkanlık koltuğuna oturdu. 

8 ünlü isim  toplam 314.711 oy aldı. Bu da kullanılan oy sayısının % 0.65'ine tekabül ediyor.

CHP- ERDAL BEŞİKÇİOĞLU 

Ankara - Etimesgut

Kullanılan Oy-370.444

Aldığı Oy- 202.853 (% 56.58)

Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu - 1. Resim

CHP- LAL DENİZLİ 

İzmir - Çeşme

Kullanılan Oy- 30.270

Aldığı Oy- 15.693 (% 53.74)

Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu - 2. Resim

YRP- DAVUT GÜLOĞLU

Düzce

Kullanılan Oy- 158.888

Aldığı Oy- 30.524 (% 29.77)

Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu - 3. Resim

İYİ PARTİ- HAKAN PEKER 

Karabük - Safranbolu

Kullanılan Oy… 39.379

Aldığı Oy… 1.093 (% 3.68)

Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu - 4. Resim

BAĞIMSIZ- NASUH MAHRUKİ 

İstanbul - Beşiktaş

Kullanılan Oy- 105.940

Aldığı Oy- 13.967 (% 13.57)

TİP- GÖKHAN ZAN 

Hatay

Kullanılan Oy- 816.665

Aldığı Oy- 15.688 (% 2.02)

Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu - 5. Resim

TİP- İRFAN DEĞİRMENCİ

Ankara - Çankaya

Kullanılan Oy- 573.354

Aldığı Oy- 33.664 (% 6.03)

Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu - 6. Resim

BAĞIMSIZ- MESUT YAR 

Muğla - Datça

Kullanılan Oy-16.632

Aldığı Oy- 1.229 (% 7.65)

Seçim yarışında 8 ünlüden ikisi başkanlık koltuğuna oturdu - 7. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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