Sınır ötesi harekatlar DEM Parti'yi rahatsız etti! PKK'lı teröristler için çağrıda bulundular

27 Aralık 2023 00:06 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 00:39

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 Mehmetçiğin intikamını Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir ederek almış, hava harekatlarında 29 hedef imha edilmişti.

TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLDİ

MSB'nin sosyal medya hesabından, "Şehitlerimiz için" notuyla yapılan açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

DEM PARTİ SINIR ÖTESİ HAVA HAREKATLARINDAN RAHATSIZ

Ancak TSK'nın sınır ötesi operasyonları PKK'ya desteğini açıkça ifade eden DEM Parti'yi (HDP) rahatsız etti. Operasyonların 'sivilleri hedef aldığını' iddia eden DEM Parti, "Son iki günde Kuzey ve Doğu Suriye halkları yeniden savaş uçakları tarafından hedef alındı" açıklamasını yaptı.

PKK'YI YİNE 'MASUM SİVİLLER' DİYEREK SAVUNDULAR

Yapılan yazılı açıklamada, vurulan alanların adı sayılırken, "Açıktır ki saldırıların asıl hedefi Kürtlerdir, sivil yerleşim yerlerinin ve masum insanların hedef alınması bunun göstergesidir." denildi. DEM Parti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarında çaresiz kalan teröristler için, hava harekatlarının son bulması çağrısını yaptı.