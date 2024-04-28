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Siyasetin gündemi zirve ve anayasa... Başkent sıcak bir haftaya daha adım atıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Siyasetin gündemi zirve ve anayasa... Başkent sıcak bir haftaya daha adım atıyor

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen Erdoğan -Özel zirvesi, Kurtulmuş’un yeni anayasa turları ve İyi Parti’deki çalkantı başkenti daha da ısıtacak.

Haber Merkezi ANKARA - Siyasetin gündemini bu hafta yoğun bir program bekliyor. En önemli gündem maddesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in buluşması oluşturacak. TBMM’nin açılış yıldönümü resepsiyonunda randevulaşan Erdoğan ile Özel arasındaki görüşmenin bu hafta yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı’nın yurtiçi ve yurt dışı programları sebebiyle görüşmenin 3 Mayıs gününden önce yapılabileceği belirtiliyor. Buluşmanın günü ve yeri henüz belirlenmemesine rağmen kulis bilgilerine göre Erdoğan’ın, Özel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceği ifade ediliyor.

ZİRVENİN GÜNDEMİ YOĞUN

CHP lideri Özel’in görüşmede, yeni anayasa, bazı yargı kararları, emeklilerin durumu ve hayat pahalılığı başlıklarını gündeme getireceği belirtiliyor. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, yeni anayasa sürecinin uzlaşma zemininde götürülmesi önerisinde bulunacağı tahmin ediliyor.

KURTULMUŞ TURA ÇIKIYOR

Önümüzdeki hafta bir yandan da Meclis’te yeni anayasa hareketliliği yaşanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa sürecine ilişkin siyasi partileri ziyaret etmeye başlayacak. TBMM Başkanı, bu doğrultuda ilk olarak önümüzdeki salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’de ziyaret edecek ve yeni anayasa çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

İYİ PARTİ’DE YENİ SÜREÇ

Meral Akşener’in genel başkanlığı bırakması ve yeni bir liderle yola devam etme kararı alan İyi Parti’deki çalkantı durmak bilmiyor. Kurultayı geride bırakan İyi Parti’deki hareketliliğin yeni istifalar ile sürmesi bekleniyor. Yeni yönetim ile birlikte partiden yeni istifaların gündeme gelebileceği belirtiliyor. İyi Parti’den hem milletvekili düzeyinde hem de teşkilatlarda ortaya çıkacak kopmalardan sonra yeni bir siyasi oluşumla ilgili gelişmelerin hızlanacağı ifade ediliyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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