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    Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada 3. rapor geldi! Bakan Tunç sonucunu açıkladı

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargı Reformu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yaptığı kazaya ilişkin 3. raporun geldiğini ve araç sürücüsünün asli kusurlu olduğunu söyledi. Bakan Tunç, "Bu çerçevede dava açılacaktır. Vatandaşımızın hakkı hukuku korunacaktır.” dedi.

    Somali Cumhurbaşkanı&#039;nın oğlunun karıştığı kazada 3. rapor geldi! Bakan Tunç sonucunu açıkladı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargı Reformu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

    Bakan Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yaptığı kazaya ilişkin 3. raporun geldiğini ve araç sürücüsünün asli kusurlu ve kuryenin tali kusurlu olduğuna söyledi. Bakan Tunç, "Bu çerçevede dava açılacaktır. Vatandaşımızın hakkı hukuku korunacaktır.” dedi.

    Bakan Tunç, TBMM'de 800'e yakın dokunulmazlık dosyasının çoğunun terörle ilgili olduğunu söyleyerek yargı yolunun açılabileceğini duyurdu.

    Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle; 

    İki gün önce milleti derinden üzüntüye boğan şehitlerimiz oldu. Hain PKK terör örgütünün saldırılarında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz, kararlı bir şekilde devam edecek.

    DOKUNULMAZLIK DOSYALARI 

    Terörün konuşulduğu bir yerde maalesef yaşam hakkından söz etmek mümkün değil. Milletimizden yetki alan vekilin terörle mücadele noktasında devletimizin, milletimizin yanında olması gerekir. Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir.

    800 dokunulmazlık dosyasının büyük bir bölümü de terör propagandasıyla alakalı.

    DEM PARTİ'NİN GENÇLİK KOLLARINA SORUŞTURMA

    DEM Parti'nin Diyarbakır'daki gençlik kollarıyla ilgili soruşturma açıldı. Mahkemeye sevkler söz konusu olabilecektir. Hep beraber oradaki süreci de takip edeceğiz.

    SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNUN KAZASI

    Adli Tıp'tan rapor geldi. Araç sürücüsünün adli kusurlu olduğu, motosikletli kuryenin tali kusurlu olduğu raporu geldi. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır. Hiç şüpheniz olmaz. Vatandaşımızın hakkını yargımız, hukukumuz elbet koruyacaktır. En yakın zamanda ilgili şahıs gelip ifadesini verecektir.

    CAN ATAKLI'NIN ŞEHİT AİLELERİNE HAKARETLERİ

    Şehit babamıza yönelik ifadeleri kabul etmek mümkün değil. Gerekli soruşturma başlatıldı, süreci bekliyoruz. Şehitlerimize yönelik özellikle terör propagandası yapan, suçluyu öven paylaşımlar var. Bu bağlamda 15 ilde 55 kişi hakkında açılan soruşturma var. Bunların 26'sının yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğerlerinin yurt içi

    Düzenleyen: Fatih Uğur - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaAdalet Bakanı
    Haberler > Politika > Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada 3. rapor geldi! Bakan Tunç sonucunu açıkladı
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