Son seçim anketi sonucu açıklandı! İşte İstanbul ve Ankara'da seçmenin tercihi

16 Ocak 2024 17:58 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 18:34

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeniden seçim atmosferine girdi. Seçmen 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek. Kritik seçimde bir önceki seçimde el değiştiren İstanbul ve Ankara'da seçmenin tercihi merak konusu olmayı sürdürüyor. Bu konuda anket sonuçları dikkat çekiyor. Areda Survey seçmenlerin eğilimlerini belirleme açısında büyük önem taşıyan son anket sonucunu paylaştı. İstanbul ve Ankara seçmeninin tercihi dikkat çekti.

İSTANBUL VE ANKARA'YI KİM KAZANACAK?

Yerel seçimlerde en büyük çekişme İstanbul ve Ankara'da olacak. AK Parti, İstanbul'da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u çıkardı. Ankara'da ise CHP mevcut başkan Mansur Yavaş'la yola devam edecek. AK Parti'nin Ankara adayı henüz açıklanmadı ancak, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adı ön plana çıkıyor. AK Parti'nin adayı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Areda Survey tarafından tgrthaber.com.tr'ye yönelik gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında İstanbul ve Ankara seçmenlerine "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" ve "Önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" soruları yöneltildi.

Ankete göre; hazirandan aralık ayına kadar olan süreçte verilen destek düşüşe geçse de AK Parti İstanbul'daki yarışı önde götürüyor. Ankara'daki tabloda ise son 6 ayda AK Parti'nin oyları düşerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırmanışa geçtiği görüldü.

İşte Areda Survey yerel seçim anketinin sonuçları...

İSTANBUL'DA AK PARTİ ÖNDE

"Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" sorusuna ankete katılanların yüzde 46,6'sı AK Parti cevabını verdi. İstanbul'u CHP'nin kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 41,1'de kaldı. AK Parti ve CHP arasında geçecek yarışta iki parti arasındaki yüzde 5,5'lik fark dikkat çekti.

TERCİHLER 14 MAYIS SEÇİMLERİNE PARALEL

14 Mayıs'ta oy kullanan seçmenlerin tercihine bakıldığında, söz konusu kişilerin terchinin büyük oranda aynı partiden yana olacağı görüldü. Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 96,4'ü İstanbul'u AK Parti'nin kazanacağını belirtti. Aynı seçimde CHP'yi destekleyen kişilerin ise yüzde 93,9'u İstanbul'u yeniden CHP'nin kazanacağı düşüncesinde.

MHP seçmeni İstanbul'da yüzde 65,5 oranında AK Parti'nin seçimi kazanacağını söylerken, DEM Parti'ye oy verenlerin yüzde 65,7'si CHP'yi daha şanslı görüyor. Seçimin belki de kaderini belirleyecek konumdaki İYİ Partili seçmenlerin ise yüzde 43,4'ü CHP'nin, yüzde 34,4'ü ise AK Parti'nin İstanbul'u kazanacağını ifade etti. Her ne kadar ittifak sona erse de İYİ Partili seçmenin CHP'ye eğilim göstermesi dikkat çekti.

ANKARA'DA 5,5 PUANLIK FARK

Yine araştırmaya katılanlara "Önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?" sorusu yöneltilirken, verilen cevaplarda Ankara'daki algının İstanbul'dakinin tam tersi yönde olduğu görüldü.

Ankete katılan kişiler, CHP'yi AK Parti'den daha avantajlı gördüğünü belirtiyor. Katılımcılar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı avantajlı konuma getiren temel faktörün, İmamoğlu'nun aksine Yavaş'ın siyasi polemiklere girmeden başarıya odaklanmış bir profil çizmesi olduğunu ifade ediyor.

Araştırmaya göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP’nin kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 48,3 seviyesinde. AK Parti'nin Ankara'da zafere ulaşacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 42,8 oranında kaldı.

Mansur Yavaş'ın 5 yıllık görev süresince çizdiği başarılı imaj CHP'yi anketlerde öne çıkarsa da AK Parti'nin Ankara adayının henüz açıklanmamış olması da bu sonuçta etkili oldu. Zira AK Parti'nin Ankara adayının açıklanmasından sonra kamuoyundaki algının değişebilmesi ve yarışta avantajlı konuma geçmesi mümkün gözüküyor.

İYİ PARTİ VE DEM, 'CHP' DİYOR

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy veren seçmenin yüzde 95,5'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti'nin kazanacağını söylüyor. CHP'nin kazanacağını düşünecen AK Partililerin oranı ise yüzde 3,4. MHP'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 63,7'si AK Parti'nin Ankara'da birinci parti olacağı inancında.

Son seçimlerde CHP'ye oy vermiş seçmenler neredeyse fire vermeyerek Mansur Yavaş'ın yeniden başkan olacağı görüşünde. Bu düşüncedeki CHP'lilerin oranı yüzde 96,1 olarak ölçüldü.

İYİ Partililerin yüzde 73,3’ü ve DEM Partililerin yüzde 87,4’ü CHP'nin Ankara'da kazanacağını ifade ederken, AK Parti'nin başkentte zafere ulaşacağını söyleyen MHP'lilerin oranı 63,7.

TÜRKİYE GENELİNDE AÇIK ARA AK PARTİ

Araştırmanın Türkiye geneli baz alındığında ise AK Parti'nin seçimi açık ara önde bitireceği görülüyor. AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 38,6 iken, onu yüzde 25,4 oy oranıyla CHP takip ediyor.

Mayıs seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan ve yerel seçime tek başına girme kararı sonrası üst üste istifa krizleriyle sarsılan İYİ Parti ise tüm yaşananlara rağmen yüzde 9,1 oyla üçüncü sırada yer aldı.

DEM Parti yüzde 8,9 oy ile dördüncü, oylarında bir önceki seçime kıyasla düşüş yaşanan MHP ise yüzde 7,2 oy aldı.