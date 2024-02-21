'Suikast' iddialarını reddetti! İYİ Partili Ayşen Kurt istifasını açıkladı

İYİ Parti GİK üyesi Ayşen Kurt, eşi Yahya Kurt'un bir tetikçi tutarak Manavgat'ta İYİ Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen’i öldürtmeye çalıştığı iddialarını yalanladı ve GİK üyeliğinden istifa etti.

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, seçime kısa bir süre kala istifa haberleriyle sarsılıyor. Son olarak partinin kurucularından olan iş adamı Sıtkı Polat, partinin hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın ardından bir gelişme de Antalya'da yaşandı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ayşen Kurt, eşi Yahya Kurt’un bir tetikçi tuttuğu ve Manavgat’ta İYİ Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen’i öldürtmeye çalıştığı iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ayşen Kurt, 'suikast' iddialarını reddederek GİK üyeliğinden istifa etti.

GİK üyesi Kurt, suikast iddialarının gündeme gelmesinden 21 gün sonra X hesabından açıklama yaptı. Haberlerin hukuki dayanağının olmadığını ileri süren Kurt, Antalya’dan çıkmadığını belirterek Fransa’ya gittiği iddialarını da reddetti.

Tüm kişi ve kurumlar hakkında yasal işlemlere başlayacağını söyleyen İYİ Partili Kurt, genel başkan Meral Akşener’i 'muhatap etmemek için' GİK üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

"AİLEMİZİ YIPRATMAYA YÖNELİK BİR KURGUDUR"

Kurt’un X’ten paylaştığı açıklama şöyle:

“Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan gerçek dışı bazı haberiler nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.

1-) Devam etmekte olan ve gizlilik kararı bulunan bir soruşturma kapsamında, basında çıkan haber ve iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tümü sadece ailemizi yıpratmaya yönelik bir kurgudur.

2-) Ailemiz hakkında yürütülen soruşturmada "gizlilik ve kısıtlama" kararı mevcut olup basında ve sosyal medyada yapılan yayınların herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

3-) Olayların en başından beri şahsımın yurt dışına kaçtığı basında ve sosyal medya mecralarında iddia edilmiş olsa da, buna ilişkin tüm haberler de diğer haberler gibi asılsızdır. Bu süreçte yurtdışına gitmediğim gibi Antalya ili sınırlarından dahi çıkmış değilim. Bir es ve bir anne olarak eşimin ve oğlumun her zaman yanındayım ve yanında olmaya da devam edeceğim.

4-) Bu asılsız yayınlar ve paylaşımlar ailem üzerinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik olup anayasal güvence altına alınan ‘lekelenmeme hakkımızın’ ihlali niteliğindedir. Bu evrensel hak, herkesin saygı göstermesi gereken bir haktır. Ayrıca sürmekte olan soruşturmayı etkilemeye matuf yayın ve paylaşımlar suç teşkil etmektedir. Medya üzerinden şahsım ve ailem üzerine kurgulanan bu kumpas nedeniyle herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararına dayanmayan bu asılsız haberleri çıkaran ve bir anlamda kumpasa ortak olan tüm kişi ve kurumlar hakkında gerek şahsım gerekse ailem adına her türlü yasal işlemlere başlayacağımın bilinmesini ayrıca bildirmek isterim.

5-) Gizlilik karan içeren ve soruşturması devam eden olay ile ilgili bu aşamada daha fazla açıklama yapmayacağımı, devam eden hukuki süreçlerin her ince ayrıntısına kadar takip edileceğini ve bu sürecin sonunda ailem aleyhine yürütülen işbu hukuk dışı iş ve işlemlerin ortaya çıkacağına dair hukuka inancımızın tam olduğunu belirtmek isterim.

6-) Ayrıca; benim şahsi olarak yaşadığım bu durum tam da seçim sürecinde çeşitli basın kuruluşları ve ‘sözde’ yazarlar tarafından malzeme edilerek Genel Başkanıma ve partime hadsizce saldırılarda bulunulmaktadır. Cinsiyetçi, ayrımcı, kin ve nefret oluşturma gayesi güden bu saldırılara karşı gelebilmek ve partimi ve Genel Başkanımı bu şahsi konunun muhatabı etmemek için İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğimden ayrılıyorum.”

NE OLMUŞTU?

Antalya Manavgat’ta İYİ Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen, 1 Şubat’ta evinin önünde otomobilinde silahlı saldırıya uğramıştı. Ergen, tetikçinin silahının tutukluluk yapması nedeniyle saldırıda sadece bacağından yara alarak kurtulmuştu.

Düzenlenen operasyonda silahı kullanan tetikçi yakalanmış, ve tutuklanmış, silahlı saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Çelik ise daha sonra karakola teslim olmuştu.

Çelik, azmettiricinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ayşen Kurt’un eşi Yahya Kurt olduğunu iddia etmişti.