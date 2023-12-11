Tanju Özcan'dan çok tartışılacak hareket! "İzin vermiyorum" dedi, yerinden söktü

11 Aralık 2023 22:47 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 23:01

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'de sivri çıkışları ile dikkat çeken ve bu tutumu nedeniyle partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önce adalet için Anlara'daki il binasına yürümüş, ardından da CHP'de değişim gerektiğini söylemişti. Özcan'ın isteği CHP'nin yeni lideri Özgür Özel ile karşılık buldu, kısa süreli ayrılığın ardından Özcan yeniden CHP'ye döndü.

TABELAYI GÖRÜNCE ZABITAYI ARADI

Bolu'da göçmenlere yönelik sıkı takibi ile bilinen Özcan, bu defa Semerkant Mahallesi'nde bulunan Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'ni hedef aldı. Özcan gördüğü Arapça tabela ile şaşkına dönerken, hemen Zabıta Müdürünü arayarak ekiplerin gelmesi talimatını verdi.

Dernek binasında kimsenin olmadığı dakikalarda da Başkan Özcan’ın talimatıyla zabıta ekipleri binaya asılı olan dernek tabelasını söktü.

"BUNU AÇANLAR GELSİN TABELAYI BENDEN İSTESİN"

O anları sosyal medya hesabında da paylaşan Özcan kendisinden habersiz kimsenin Bolu’da Arapça tabela asamayacağını belirterek, "Ben görevde olduğum sürece, bizden habersiz Bolu’da hiç kimse bu tür tabelalar asamaz, asamayacak. Bu şehirde, Arapça tabela asılmasına ve geçici sığınmacıların bu şekilde bir araya gelmesine izin vermeyeceğim. Ben zaten bunların bir araya gelmesine karşıyım. Bu derneğe Valilik Dernekler Masası izin vermişse biz niye mücadele ediyoruz. Kim izin verirse versin bu tür tabelaları burada tutmayacağım. Bizden habersiz Bolu’da kimse tabela asamaz. Bunu açanlar izin verenler gelsin tabelayı benden istesin” dedi.