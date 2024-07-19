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Temel Karamollaoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Temel Karamollaoğlu, Cenaze Töreni, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasi isim katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün büyük bir acı yaşadı. Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti. 

Edibe Karamollaoğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Temel Karamollaoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

CENAZE TÖRENİNE KATILAN İSİMLER

Cenazeye Karamollaoğlu'nun ailesi ve yakınları ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan katıldı.

Temel Karamollaoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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