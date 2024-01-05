TKP'den İstanbul için seçim kararı! CHP ve DEM'i destekleyecek mi?

5 Ocak 2024 19:49 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 20:15

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir kez daha seçim atmosferine girdi. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için seçim takvimi belli oldu. Partiler İstanbul için adaylarını tek tek açıklamaya başladı. CHP'de Ekrem İmamoğlu yeniden seçilmek için seçim startını verirken, AK Parti ise bu hafta sonu adayını duyuracak. İstanbul'da muhalefet partilerinin desteğini almak isteyen CHP'ye Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) kötü haber geldi.

CHP VE DEM'E OY YOK

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan seçim kararını "CHP'ye oy yok" diyerek açıkladı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, kararın DEM Parti için de geçerli olacağını söyledi.

HER SEÇİMDE CHP'Yİ DESTEKLEYEMEYİZ

Okuyan, "Biz her seçimde ‘Aman AK Parti kazanır’ diye CHP’yi destekleyeceksek zaten kendi varlığımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. CHP’liler oyları bölmesin deyip geçeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili "Türkiye’de muhalefetin AK Parti ya da Erdoğan’a bir alternatif oluşturma, bir iktidar projesi olarak muhalefetin ortadan kalkması anlamına geldi" diyerek muhalefeti eleştirdi.

“Türkiye’de solculuğun çok uzun süredir unutulduğu” ifadesini de kullanan Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye solunun solculuğu unutmasında en büyük günah CHP’nindir, CHP Türkiye solu üzerine kurduğu baskıyla, üzerine düşürdüğü gölgeyle Türkiye’de solun zaten sınırlı olan etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıran bir operasyonun başını çekti. Bu operasyona sonraki yıllarda HDP eklendi, şu anda Türkiye toplumu baktığında sağı görüyor, sonra tekrar sağı görüyor.

"CHP VE DEM'E OY YOK"

Okuyan, yerel seçimlerde CHP’ye destek verip vermeyeceklerine ilişkin soru üzerine "Biz Sol Parti, EMEP, TİP, bazı yerlerde eğer gözle görülür bir iddia taşıyorlarsa onların karşılarına aday çıkarmayacağız ve bu partilere oy verilmesi için çağrı yapacağız. Benzer bir şeyi de onlardan bekleriz. Ama yapmayacağımız şey bu seçimde CHP’ye oy vermektir. Bunu hiçbir şekilde yapmayacağız, bu kararımız HDP için de geçerli. Zaten şimdiye kadar TKP, CHP’ye hiçbir seçimde oy vermedi buna İmamoğlu da dahil. CHP’ye oy vermedik (Cumhurbaşkanlığı seçimleri) zaten orada bir adaya oy verdik, Erdoğan’ın kazanmasına yardımcı olmamak için. Ama biz her seçimde ‘Aman AKP kazanır’ diye CHP’yi destekleyeceksek zaten kendi varlığımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. CHP’liler oyları bölmesin deyip geçeceğiz, yapacak bir şey yok. Bu kararımıza İstanbul’da, kritik olan büyükşehir belediyeleri de dahil." şeklinde konuştu.