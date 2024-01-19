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    Turgut Altınok seçim çalışmalarına start verdi: Önce Hacı Bayram Veli sonra Anıtkabir

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Seçim çalışmalarına start veren AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Altınok daha sonra Anıtkabir'i ziyaret ederek Özel Defteri imzaladı. Altınok'a AK Partili birçok yetkili isim eşlik etti.

    Turgut Altınok seçim çalışmalarına start verdi: Önce Hacı Bayram Veli sonra Anıtkabir
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edilen Turgut Altınok, seçim çalışmalarına start verdi.

    SABAH NAMAZINI HACI BAYRAM VELİ'DE KILDI

    Altınok, sabah namazı vakti Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Hacı Bayram Veli Camisi'ne geldi.

    Altınok, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

    Burada vatandaşların taleplerini dinleyen ve onlarla bir süre sohbet eden Altınok, Ankara için yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.

    Altınok, İlim Yayma Cemiyeti'ni de ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Turgut Altınok seçim çalışmalarına start verdi: Önce Hacı Bayram Veli sonra Anıtkabir

    ARDINDAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

    Turgut Altınok ve beraberindekiler daha sonraki adresi adresi Anıtkabir'di. Altınok, Atatürk'ün mozolesine gelerek, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşundu bulundu.

    Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Altınok, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Altınok, deftere şunları yazdı:

    "Aziz Atam, bize bıraktığınız emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın büyükşehir belediye başkan adayı olarak huzurunuzdayız. Ankara ve Ankaralıların gönlünüzde müstesna bir yeri olduğunu biliyor ve bu gurur ile aziz hatıranızı selamlıyoruz. Her daim yaşamaktan onur duyduğunuz bu müstesna şehri, sizin ufkunuz ve gönlünüzdeki bir kent misyonu ile yeniden şehircilikte rehber, gelişmede önder bir başkent olarak imar etme azmi ve gayreti için çalışacağız.

    Düsturumuz yine sizin 'İnsanlığın tekamülü şehir medeniyetinden geçer' sözünüz olacak. Ankara'yı imar ederken insanımızı, geleceğimizi ihmal etmeyeceğiz. Sahip olduğumuz 'Tarih ve Kültür' bizim en büyük güç kaynağımız olacak. Dünümüzden ilham alıp bugünümüzü inşa edecek, yarınımızı planlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eser ve hizmetlerimizle tüm dünyaya 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Başkent Ankara' adını marka olarak perçinleyeceğiz. Bu ruh ve heyecanla size ve gelecek nesillere daha modern ve yaşanabilir bir Ankara imar etme azim ve kararlılığı ile aziz hatıranız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz."

    Anıtkabir'e gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Altınok'a ziyaretinde, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal ile bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ak PartiAnkaraYerel SeçimAnıtkabir
    Haberler > Politika > Turgut Altınok seçim çalışmalarına start verdi: Önce Hacı Bayram Veli sonra Anıtkabir
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