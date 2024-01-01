Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ‘kesinlikle alacağız’ dedi! Bir büyükşehir daha hızlı trene kavuşacak

1 Ocak 2024 16:37 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 16:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılının üzüntüyle, özellikle 6 Şubat depremlerinde yaşanan can kayıplarıyla, tahribatla geçtiğini söyledi.

“İMKAN OLURSA 2024 YATIRIM PROGRAMINA ALACAĞIZ”

Uraloğlu, Malatya'nın Türkiye'ye ufuk açan, hizmet eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın yönetiminde biz de bu tür hizmetler yapmaya gayret ediyoruz ki Cumhurbaşkanımız bunun çok çok fazlasını da yaptı. Onun için bir vatandaş olarak ve görev yapan birisi olarak ben de Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yarın ne olacağını düşünen Türkiye'den 2028, 2035, 2053'leri planlayan bir Türkiye'deyiz. Sivas'tan ilimize, Malatya'ya gelecek olan 224 kilometre uzunluğundaki hızlı tren projemizi bitirdik. Proje onaylarını gerçekleştirdik. Çed sürecini bitirdik ve yatırım programına teklif ettik. Eğer imkan olur da 2024 yatırım programını alırsak ihalesini konuşacağız. 2024 olmasa 2025 yatırım programına kesinlikle alacağız ve bu vesileyle de inşaatını başlatarak sonrasında da yüksek hızlı treni inşallah ilimize ulaştırmış olacağız."

“MALATYA HAVALİMANI 2 BUÇUK MİLYON KAPATİSEYE ÇIKACAK”

Malatya Havalimanı'nın yıllık yolcu terminal kapasitesinin daha önce binlerle ifade edildiğini kaydeden Uraloğlu, ilk etapta bunu bir milyon 200 bine çıkardıklarını, şimdiyse 2,5 milyona çıkarmak üzere çalışma yaptıklarını söyledi.

Seçim sürecine dikkati çeken Uraloğlu, "Bu seçim sürecinde de biz AK Parti olarak gerekli çalışmaları yaparak seçimden de inşallah Malatya'dan daha güçlü bir şekilde çıkmış olacağız. Bu vesileyle inşallah 2024 yılının ülkemiz için, Malatya'mız için ve bütün coğrafyamız, bütün dünya için 2023 yılından daha iyi bir yıl, daha umut verici bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bugünlerde hala Gazze'de sıkıntımız var. İnşallah, bu konuda en samimi ve en fazla gayret gösteren ve en etkili olan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İnşallah yeni yılda Gazze'deki bu hain saldırıların bitmesini temenni ediyorum."