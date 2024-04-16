Yargıtay Başkanlığı seçiminde 17. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde 17. turda da sonuç çıkmadı. Başkanlık seçiminin 18. turu yarın yapılacak.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 16 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 17. tur oylaması yapıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 18. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.