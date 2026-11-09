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Politika

Yeni Parti'de kurultay süreci başladı, genel başkanlık için ön seçim yapıldı

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Yeni Parti'de kurultay süreci başladı, genel başkanlık için ön seçim yapıldı
Başlık ResmiYeni Partide kurultay süreci başladı, genel başkanlık için ön seçim yapıldı

Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'daki 1. Olağan Kurultayı'nda 1000'i aşkın delege parti yönetimini belirleyecek. 81 ildeki ön seçimin tüm oylarını alan Özgür Özel'in tek aday olacağı kurultay öncesinde, bugün tüzük değişiklikleri ele alınacak.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Yeni Parti, 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği Birinci Olağan Kurultayı'na hazırlanıyor.

1000'den fazla delegenin katılacağı kurultayda genel başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olarak gireceği kurultayın blok liste yöntemiyle yapılması bekleniyor.

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Kurultay öncesinde bugün gerçekleştirilecek Kurucular Kurulu toplantısında ise partinin yeni dönem yapılanmasına ilişkin tüzük değişiklikleri ele alınacak.

Bu arada, Özgür Özel, partisinin 81 ilde düzenlediği Genel Başkanlık Ön Seçiminde geçerli oyların tamamını aldı. Seçimlerde 639 bin 454 üye oy kullandı.

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