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Politika

Yeni Parti'nin kurultay tarihi belli oldu! Genel başkanlık seçimi için takvim açıklandı

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Yeni Parti'nin kurultay tarihi belli oldu! Genel başkanlık seçimi için takvim açıklandı
Başlık ResmiYeni Partinin kurultay tarihi belli oldu! Genel başkanlık seçimi için takvim açıklandı

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Yeni Parti Parti Meclisi, ilk kurultayın 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 5 Kasım'a kadar üye olanların 8 Kasım'daki genel başkanlık ön seçiminde oy kullanabileceğini açıkladı. Emre, partiye 115 belediye meclis üyesinin katıldığını ve Türkiye genelinde 265 belediyeye ulaştıklarını da duyurdu.

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Yeni Parti'de Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, genel merkezde yapılan toplantıya dair açıklamalar yaptı. Emre, Türkiye genelindeki kongrelerini tamamladıklarını belirterek, "Kurultayımızın 14-15 Kasım tarihinde Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlaması ve 2 gün sürmesi konusunda oy birliğiyle bir karar aldık" dedi.

Genel başkanının seçiminin üyelerinin katılımıyla yapılacağını anımsatan Emre, "5 Kasım tarihine kadar üye olanlar, 8 Kasım'da gerçekleşecek genel başkanlık seçimi ön seçiminde oy kullanabilecekler. Buradan da yurttaşlarımızı bu süreçlere katılmaya, partimize üye olmaya davet ediyoruz. Bunlar demokratik süreçlerdir. Önümüzdeki dönem Yeni Parti iktidarında da gerek siyasi partiler kanununun daha demokratikleşmesi ve bu tip seçimlerin aynı zamanda kanunda da yer alabilmesi için ön seçim değil de doğrudan seçim olarak yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Partinin kurultay tarihi belli oldu! Genel başkanlık seçimi için takvim açıklandı
Başlık ResmiYeni Partinin kurultay tarihi belli oldu! Genel başkanlık seçimi için takvim açıklandı

"115 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ YENİ PARTİ'YE KATILDI"

Kurulmasının ardından partiye yoğun bir katılım olduğunu söyleyen Emre, "Bugün itibarıyla yaklaşık 115 belediye meclis üyesinin Yeni Parti'ye katıldığını ifade edelim. Neredeyse çok büyük bir çoğunluğu belediye meclis üyelerinin katıldı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri'nin. Biz son yerel seçimde 26 ilçe belediyesi kazanmıştık. Bu 26 ilçe belediyesi içerisinde gerek tutuklanan gerek dışarıda, toplam 20 belediyenin Yeni Parti'ye katıldığını ifade edelim. Türkiye genelindeki katılımlarla birlikte bugün 265 belediyeye ulaştığımızı söyleyelim. Yeni Parti büyümeye devam etmektedir. İktidar yolculuğu devam etmektedir. Her günde gücüne güç katmaktadır" açıklamasını yaptı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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