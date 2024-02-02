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    • Yeniden Refah 45 adayını daha açıkladı! Listede AK Parti'den sürpriz isim

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yeniden Refah 45 adayını daha açıkladı! Listede AK Parti&#039;den sürpriz isim
    Şanlıurfa, Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti'nin yerel seçimlerde ittifak görüşmelerini hızlandırdığı Yeniden Refah Partisi İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa başta olmak üzere 45 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti'de bir dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Avukat Nihat Çiftçi'nin Yeniden Refah'tan aday olması dikkat çekti.

    Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, ittifak konusu iyice kızıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyen Yeniden Refah Partisi, yerelde tek başına girme sinyali vermesinin ardından AK Parti ittifak görüşmelerini hız verdi. Gözler Fatih Erbakan tarafından yapılacak açıklamaya çevrilirken, Yeniden Refah Partisi yeni adaylarını açıklamaya devam etti.

    Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa başta olmak üzere 45 belediye başkanını daha açıkladı. Listede AK Parti'den aday dikkat çekti.

    Yeniden Refah 45 adayını daha açıkladı! Listede AK Parti'den sürpriz isim

    AK PARTİ'DEN SÜRPRİZ İSİM

    Açıklanan listede en çok dikkat çeken isim 2015-2019 arası Şanlıurfa’da Ak Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Avukat Nihat Çiftçi oldu. Çiftçi’ye partiye katılım rozetini eski bakan ve Yeniden Refah Partisi’nin Başkan Vekili Sacit Günbey taktı. Çiftçi aynı zaman partinin Şanlıurfa Karaköprü İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

    Açıklanan diğer belediye başkan adayları ise şöyle:

    • Adıyaman Gölbaşı/Balkar Belde Belediye Başkan Adayı Cuma Özdemir.
    • Afyonkarahisar Emirdağ/Davulga Belde Belediye Başkan Adayı Hakan Gülaç, Emirdağ/Gömü Belde Belediye Başkan Adayı İsa Şahbaz.
    • Antalya Manavgat İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Su Bilecik, Pazaryeri İlçe Belediye Başkan Adayı Nuri Kara.
    • Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım.
    • Düzce Cumayeri İlçe Belediye Başkan Adayı Akif Keleş.
    • Elazığ Palu İlçe Belediye Başkan Adayı Muhammed Septioğlu, Sivrice İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Irmak.
    • Gaziantep Yavuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaya.
    • Giresun Doğankent İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Karagöl.
    • İzmir Bayındır İlçe Belediye Başkan Adayı Muammer Sarıbaş, Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Alaettin Yılmaz.
    • Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçe Belediye Başkan Adayı Uzeyir Kızıleski, Ekinözü İlçe Belediye Başkan Adayı Muhammet Arıcı, Pazarcık İlçe Belediye Başkan Adayı Bilal Oğuz Ballı.
    • Karaman Merkez/Akçaşehir Belde Belediye Başkan Adayı Yasin Demirbaş, Merkez/Sudurağı Belde Belediye Başkan Adayı Muzaffer Aslan, Ermenek/Güneyyurt Belde Belediye Başkan Adayı Veli Tıraşçı, Ermenek/Kazancı Belde Belediye Başkan Adayı M. Raşit Cengiz, Sarıveliler/Göktepe Belde Belediye Başkan Adayı Servet Ümit Saydam.
    • Kastamonu Küre İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağır, Taşköprü İlçe Belediye Başkan Adayı M. Ali Topcu.
    • Kayseri Talas İlçe Belediye Başkan Adayı Selver Boztaş.
    • Kırşehir Çiçekdağı/Köseli Belde Belediye Başkan Adayı Veli Çakır.
    • Konya Çumra İlçe Belediye Başkan Adayı Alaattin Özçelik, Derbent İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Taşlıbel, Doğanhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Öztoklu, Sarayönü İlçe Belediye Başkan Adayı Necati Koç, Taşkent İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih Karabay.
    • Kütahya Simav/Akdağ Belde Belediye Başkan Adayı Haşim Bacaksız, Simav/Demirci Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ünsal, Simav/Güney Belde Belediye Başkan Adayı Ali Okumuş, Tavşanlı/Tepecik Belde Belediye Başkan Adayı Veysel Tekin.
    • Muğla Bodrum İlçe Belediye Başkan Adayı M. Alp Dündar.
    • Muş, Hasköy/Düzkışla Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kasak.
    • Niğde Altunhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih Taş, Bor İlçe Belediye Başkan Aday Mehtap Temeltaş.
    • Tokat Merkez/Çat Belde Belediye Başkan Adayı Ali Pelit, Başçiftlik/Hatipli Belde Belediye Başkan Adayı Murat Cengiz, Erbaa/Gökal Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir, Erbaa/Karayaka Belde Belediye Başkan Adayı Sebahattin Şenel.
    • Yozgat Sorgun İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Çelik, Sorgun/Gülşehri Belde Belediye Başkan Adayı Tevfik Şahiner, Sorgun/Yeniyer Belde Belediye Başkan Adayı Adem Çağlayan".
    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞanlıurfaYeniden Refah PartisiAK Parti
    Haberler > Politika > Yeniden Refah 45 adayını daha açıkladı! Listede AK Parti'den sürpriz isim
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