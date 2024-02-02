Yeniden Refah 45 adayını daha açıkladı! Listede AK Parti'den sürpriz isim

AK Parti'nin yerel seçimlerde ittifak görüşmelerini hızlandırdığı Yeniden Refah Partisi İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa başta olmak üzere 45 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti'de bir dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Avukat Nihat Çiftçi'nin Yeniden Refah'tan aday olması dikkat çekti.

Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, ittifak konusu iyice kızıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyen Yeniden Refah Partisi, yerelde tek başına girme sinyali vermesinin ardından AK Parti ittifak görüşmelerini hız verdi. Gözler Fatih Erbakan tarafından yapılacak açıklamaya çevrilirken, Yeniden Refah Partisi yeni adaylarını açıklamaya devam etti.

Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa başta olmak üzere 45 belediye başkanını daha açıkladı. Listede AK Parti'den aday dikkat çekti.

AK PARTİ'DEN SÜRPRİZ İSİM

Açıklanan listede en çok dikkat çeken isim 2015-2019 arası Şanlıurfa’da Ak Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Avukat Nihat Çiftçi oldu. Çiftçi’ye partiye katılım rozetini eski bakan ve Yeniden Refah Partisi’nin Başkan Vekili Sacit Günbey taktı. Çiftçi aynı zaman partinin Şanlıurfa Karaköprü İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

Açıklanan diğer belediye başkan adayları ise şöyle: