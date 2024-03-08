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Yerel seçim kararı eleştirilmişti! Akşener: Kaybedersem evime döneceğim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İyi Parti, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçim kararı eleştirilen İyi Parti lideri Akşener, daha önce yaptığı açıklamasını yineledi. Büyük bir risk aldıklarını söyleyen Akşener, "Eğer bu arkadaşlarımız ‘evine dön’ derse, sonuç olarak oy vermezse, ben evime döneceğim. Siyasetin s’si ile meşgul olmayacağım" dedi.

Yerel seçime sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarına hız kazandırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Buğra Kavuncu ve ilçe adaylarıyla birlikte Maltepe, Kartal ve Pendik’te esnafı ziyaret etti.

'SİYASETİN S'Sİ İLE MEŞGUL OLMAYACAĞIM'

Akşener, gazetecilerin soruları üzerine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday gösterirken samimi olmadığını iddia eden Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da cevap vererek şunları söyledi:

"Sayın Mansur Yavaş, CHP’li değil. Bu çerçeveden bakıldığında bir risk almalıydı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener’in üzerine atmak korkaklığı gizlemektir. Şimdi biz ayrı, hür ve müstakil gitmeye karar verdik. Büyük bir risk aldık. Eğer bu arkadaşlarımız ‘evine dön’ derse, sonuç olarak oy vermezse, ben evime döneceğim. Siyasetin s’si ile meşgul olmayacağım."

AKŞENER DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

İyi Parti lideri Akşener, daha önce de benzer nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. Akşener, partisinden adaylar için tam yetki istediğini söylemiş ve "Seçimi kazanamazsak gereğini yaparım ve evime dönerim" demişti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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