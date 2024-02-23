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    • Haberler > Politika > Yerel seçimlere son 36 gün: İstanbul'a bir aday daha!

    Yerel seçimlere son 36 gün: İstanbul'a bir aday daha!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yerel seçimlere son 36 gün: İstanbul&#039;a bir aday daha!
    İstanbul, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    TKP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak Orhan Gökdemir'in ismini açıkladı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine yurt çapında katılıyor" dedi.

    Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak belediye başkan adaylarının tanıtımını Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yaptı.

    Toplantıya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orhan Gökdemir ve bazı ilçe belediye başkan adayları katıldı.

    'YEREL SEÇİMLERE YURT ÇAPINDA KATILIYORUZ'

    Okuyan, yerel yönetimlerin partileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Yerel seçimlerin kendisine özgü dinamikleri var. Bizim gibi komünistlerin, emekçi halkın, kapitalist düzende ne tür bir yerel yönetim sağlayabileceğine dair önemli örnekler ortaya çıkarıyor. Bunun için Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine yurt çapında katılıyor" dedi.

    Konuşmaların ardından partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökdemir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

    İşte TKP'nin İstanbul adayları:

    • Adalar: Mehmet Yavuzkan
    • Arnavutköy: Burçak Cengiz
    • Ataşehir: Beyaz Çelik
    • Avcılar: Nurhayat Keser
    • Bağcılar: İbrahim Can Aydın
    • Beşiktaş: Mehmet Okuroğlu
    • Kadıköy: Fatih Mehmet Maçoğlu
    • Esenler: Pınar Dikmen
    • Gaziosmanpaşa: Muzaffer Eren Öz
    • Kartal: Gökmen Dumlu
    • Şişli: Gizem Batı Ayaz
    • Sultanbeyli: Dicle Türk
    • Tuzla: Melihcan Gökmenoğlu
    • Ümraniye: Ferhat Kayran
    • Üsküdar: Çiğdem Özmen Kıroğlu
    • Zeytinburnu: Duygu Karadeniz

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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