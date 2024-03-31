Yeşil kentten ilk sonuçlar: Bursa'da son durum ne?

AK Parti'de olan Bursa Büyükşehir Belediyesi için ilk sonuçlar geldi. Yüzde 19.80'nin açıldığı sandıklara göre CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 45.40 ile önde. AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş ise yüzde 40.30'da. Öte yandan Bozbey yaptığı açıklamada, "Öndeyiz" mesajı verdi. İşte Bursa'nın ilk seçim sonuçları...

Canlı Anlatım Özeti MUSTAFA BOZBEY: ÖNDEYİZ

BURSA'DAN İLK SONUÇLAR

31.03.2024 20:08

MUSTAFA BOZBEY: ÖNDEYİZ

Türkiye’de 31 Mart Yerel Seçimleri için sandıkların kapanmasının ardından ilk veriler gelmeye başladı. Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi’nden takip eden Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilk sonuçlara göre bilgilendirme yaptı.

Şu ana kadar açılan sandıklardan gelen sonuçlara göre önde olduklarını söyleyen Bozbey, “Sandıkta görev yapan kahraman arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Son oy sayılıncaya dek son ıslak tutanak teslim edilinceye dek görev başında olan kahramanlarımıza selam olsun. Gece uzun olacak. Çok güzel sonuçlar geliyor. Özellikle 2019’da bizlere oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçlar takdire şayan. Öndeyiz. Sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. Son oy sayıldıktan sonra Bursa gülümseyecek hiç merak etmeyin” dedi.

31.03.2024 20:05

BURSA'DAN İLK SONUÇLAR

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy sayımı devam ederken Bursa'dan ilk sonuçlar geldi. Sandıkların yüzde 23.40'ı açıldı. Buna göre ilk sonuçlar şöyle: