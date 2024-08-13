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YRP'de istifa sonrası Erbakan'ın 'şantaj' iddiasına Ömer Çelik'ten tepki geldi

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YRP&#039;de istifa sonrası Erbakan&#039;ın &#039;şantaj&#039; iddiasına Ömer Çelik&#039;ten tepki geldi

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kararın ardından YRP lideri Fatih Erbakan, AK Parti'den şantaj yapıldığını iddia etti. Erbakan'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki gecikmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’ye yeni katılımlar olacağını açıklamıştı. Hamza Dağ'ın 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti'ye katılacağını açıklamasının ardından bugün Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar istifa kararı aldı. Akpunar'ın istifası sonrası YRP lideri Fatih Erbakan 'AK Parti'den şantaj yapıldığı' iddiasında bulundu. Erbakan'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cevap verdi.

YRP CHP'YE KAZANDIRMAK İÇİN HAREKET ETTİ

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeniden Refah Partisi'nin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmakta olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir.

ERBAKAN VESAYET KURMA ÇABASINDA

CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti'nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır."

Düzenleyen:  - Politika
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