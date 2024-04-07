YSK, 6 ilçe ve 1 ildeki seçim itirazlarını karara bağladı

YSK, yerel seçimlerde sonuçlara itirazın geldiği Adıyaman'ın Besni, Samsun'un Salıpazarı, Bafra ve Vezirköprü, Mardin'in Dargeçit, Kocaeli'nin Körfez ilçeleri ile Siirt için karar verdi. Kurum, itirazları reddederken Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması hususunda verdiği kararın kaldırılmasını talebi ise kabul etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından pek çok yerde sandık sonuçlarına itiraz edildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da il ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

DEM Parti'nin Mardin Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması hususunda verdiği kararın kaldırılmasını talebi kabul edildi. Böylece oylar yeniden sayılmayacak.

CHP'nin Körfez Belediye Başkanı seçimine ilişkin oyların yeniden sayılması veya seçimin yenilenmesine yönelik talebi reddedildi. Yine CHP'nin Besni Belediye Başkanı seçimlerinin iptaline yönelik talebi de reddedildi.

Yapılan değerlendirmeler kapsamında verilen kararlar şu şekilde:

CHP'nin Adıyaman'ın Besni ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin iptali talebi reddedildi.

MHP'nin Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki belediye başkanı seçiminde oyların yeniden sayımı için yaptığı talep reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin iptali istemi reddedildi.

AK Parti'nin Siirt'te seçimlerin yenilenmesi talebi reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin ya da mazbatanın iptali istemi reddedildi.

DEM Parti'nin Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit'te oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına itiraz etti. Karara göre, oylar yeniden sayılmayacak.

CHP'nin Kocaeli Körfez ilçesi belediyesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi.