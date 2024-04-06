Gerede'deki amca-yeğen yarışı YSK'da: Seçimi kaybeden BBP'den itiraz

BBP, Gerede adayları Mehmet Akif Allar'ın seçimi amcası AK Parti adayı Mustafa Allar'a 73 oy farkla kaybetmesi sonrası YSK'ya itiraz etti. Bazı sandıkların kanunsuz taşındığını ifade eden parti, "Bunun kanuna aykırı olduğunu ve seçimin gerekirse iptal olması gerektiğini beyan ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Bolu'nun Gerede ilçesinde amca-yeğen yarıştı. AK Parti Adayı ve eski Başkan Mustafa Allar, yeğeni Büyük Birlik Partisi (BBP) Adayı Mehmet Akif Allar'ı 73 oyla geride bıraktı.

BBP Gerede Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Allar, beraberindeki partililerle seçim sürecinde yaşandığını tespit ettikleri bazı olumsuzluklar nedeniyle sonuca itiraz ettiklerini aktardı ve il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların reddedilmesi üzerine, YSK'ye başvurduklarını ifade etti.

"MÜHÜRLÜ ZARFLAR KANUNSUZ ÇIKTI"

Allar, "Şu anda en büyük itiraz sebeplerimizden biri, biliyorsunuz kullanılan oyların mühürlü çuvallar içerisinde sınıflardan çıkarılması gerekirken maalesef şeffaf sandık içerisinde mühürlü zarfların okul dışına çıktığını görüyoruz. Bunun kanuna aykırı olduğunu ve seçimin gerekirse iptal olması gerektiğini beyan ediyoruz." diye konuştu.

Bu tespitlerine ilişkin görüntüleri de YSK'ye ilettiklerini belirten Allar, şu ifadeleri kullandı:

"YA SAYILSIN YA İPTAL EDİLSİN"

Yerel basına da düşen görüntüler olmasına rağmen seçimin iptal edilmesi talebimize direnç gösterilmesine anlam veremiyoruz. Sonuç ne olursa olsun, kaybettiğimiz bir seçim de olsa, kazandığımız bir seçim de olsa adalet istiyoruz, bize güvenenlerin, destek olanların umudunu yeşertmek istiyoruz. En kötü şartlarda gerekirse sayılsın diyoruz. 600'e yakın geçersiz oyun 75'inin bize geldiğini varsayalım, seçimi kazanmış oluyoruz.

Devlet kurumlarına güvendiklerini dile getiren Allar, "Kanunsuz şekilde taşınan sandıktan dolayı seçimin iptalini istiyoruz. İptalini yapacak kadar cesaretleri yoksa yeniden sayılmasını talep ediyoruz." dedi.