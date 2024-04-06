YSK Kütahya'da oyların yeniden sayılması kararını verdi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yüksek Seçim Kurulu, Kütahya'da oyların yeniden sayılması kararını verdi. Kütahya'da CHP'nin adayı yüzde 29.69'da, MHP'nin adayı yüzde 29.25'te görünüyordu...
31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi parti ve adayların itiraz süreçleri devam ediyor.
SONUÇLAR BAŞA BAŞ ÇIKMIŞTI
Kütahya'da CHP'nin adayı Eyüp Kahveci oyların yüzde 29.69'unu, MHP'nin adayı Alim Işık yüzde 29.25'ini, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu ise yüzde 27.71'ini almıştı.
YENİDEN SAYILACAK
MHP, YSK'ya seçim iptali ve yeniden sayım için başvuruda bulunurken İl Seçim Kurulu 'oylar yeniden sayılsın' kararı vermişti. Kütahya'da CHP, İl Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu 'oylar yeniden sayılsın' kararına itiraz etmişti. YSK bu itirazı reddetti. Buna göre, Kütahya’da oylar yeniden sayılacak.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı