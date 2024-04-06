YSK Kütahya'da oyların yeniden sayılması kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, Kütahya'da oyların yeniden sayılması kararını verdi. Kütahya'da CHP'nin adayı yüzde 29.69'da, MHP'nin adayı yüzde 29.25'te görünüyordu...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi parti ve adayların itiraz süreçleri devam ediyor.

SONUÇLAR BAŞA BAŞ ÇIKMIŞTI

Kütahya'da CHP'nin adayı Eyüp Kahveci oyların yüzde 29.69'unu, MHP'nin adayı Alim Işık yüzde 29.25'ini, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu ise yüzde 27.71'ini almıştı.

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YENİDEN SAYILACAK

MHP, YSK'ya seçim iptali ve yeniden sayım için başvuruda bulunurken İl Seçim Kurulu 'oylar yeniden sayılsın' kararı vermişti. Kütahya'da CHP, İl Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu 'oylar yeniden sayılsın' kararına itiraz etmişti. YSK bu itirazı reddetti. Buna göre, Kütahya’da oylar yeniden sayılacak.