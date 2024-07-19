Yumuşama adımları Türk halkını ikna etmedi: Yüzde 92.5'i aynı görüşte

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in karşılıklı ziyaretleri siyasette yumuşamayı gündeme getirirken Türk halkı bu fikirde olmadı. Bir araştırma şirketinin verilerine göre vatandaşların yüzde 79,2'si siyasette bir değişiklik olmayacağını, yüzde 92,5'i ise uzun vadede siyasette yumuşamaya sebep olmayacağını düşünüyor. Öte yandan ankete katılanlar Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı buluyor.

CHP'de genel başkanlık koltuğuna gelen Özgür Özel'in ilk adımlarından birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek olmuştu. Erdoğan'ın da CHP'ye iade-i ziyarette bulunmasıyla siyasette yumuşama konuşulmaya başladı. Ancak 'yumuşama adımları' vatandaşta karşılık bulmadı.

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 2.432 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi.

"ZİYARETLER HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Ankete göre Türk halkının yüzde 79,2’si Özel ve Erdoğan’ın karşılıklı gerçekleştirdiği ziyaretlerin, yakın dönemde siyasette herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı görüşünde. Siyasetin yumuşamasına hizmet edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20,8 olarak araştırmaya yansıyor.

AK Parti ile CHP arasındaki ziyaretlerin uzun vadede siyasette yumuşamaya sebep olacağı düşüncesi Türk halkının yalnızca yüzde 7,5’ini oluşturuyor. Halkın yüzde 92,5’ine göre uzun vadede bu ziyaretlerin siyasette yumuşamaya sebep olmayacağı fikri hâkim.

"ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE DAHA BAŞARILI"

Araştırmanın ilgi çeken detaylarından biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik performanslarının karşılaştırılması. Araştırma verilerine göre, Türk halkının yüzde 68,1’i Özel’i Kılıçdaroğlu’na göre daha başarılı buluyor. Yüzde 31,9’u ise bu fikre katılmıyor ve Özel’i Kıçdaroğlu’na göre daha başarısız buluyor.