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Özgür Özel 'sokak köpekleri düzenlemesine' sert çıktı: CHP'li belediyeler hayvanları öldürmeyecek

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Chp, Haber

Politika Haberleri

CHP lideri Özel, geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin CHP'li belediyelerin hayvanları öldürmeyeceğini söyledi. Özel, "Bu yasanın yasalaşmaması için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Hayvan hakları yasası için CHP grubu Meclis'te kırmızı alarmda" ifadelerini kullandı. 

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasa teklifine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti belediyelerin bu kararı uygulamayacaklarını söyledi. 

Özel, CHP'nin hayvan hakları için kırmızı alarmda olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"MECLİS'TE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bunu yapacak pek çok belediye başkanı çıkacak. Birisine göre bir tek köpek bile kamu güvenini tehdit ediyor. Engelli hayvanların doğrudan itilafının önünü açan çok kötü kullanıma müsait bir ifade var. Cumhuriyet Halk Partisi, hayvan hakları yasasında kırmızı alarmdadır.

Çok özel ve sağlık sorunlarına dayalı birinci derece akrabaların sağlık sorunlarına dayalı mazaret haricinde grubumuz Meclis'te mücadelesini sürdürecek. Bu yasanın yasalaşmaması için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

 

Düzenleyen:  - Politika
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