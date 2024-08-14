2050’de ölümler yüzde 93 artacak! Erkeklerde kanser salgını

2022 kanser vakalarını değerlendiren çalışma bugüne kadar yapılan olumlu yöndeki kanser istatistiklerini tersine çeviriyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde özellikle erkeklerde kansere yakalanma sıklığı ve kanser ölümleri artıyor.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Dünya çapında yapılan bir araştırma, 2050 yılında erkeklerde kansere bağlı ölümlerin yüzde 93 oranında artacağı öngörüsünü ortaya koydu. Avustralya’daki Queensland Üniversitesi öncülüğündeki bilim adamlarının 2022 yılı kanser istatistiklerine dayanarak yaptıkları bu çalışma bilim dünyasının en prestijli dergilerinden Cancer’da yayımlandı. Çalışmayı gazetemize değerlendiren medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, erkeklerin hem kansere yakalanma hem de hastalıktan kaynaklanan ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu belirterek âdeta bir kanser salgını ile karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti. Bugüne kadar kanser sıklığı ile alakalı verileri paylaşırken hep olumlu mesajlar verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Gökhan Demir “Kanser sıklığındaki artışı değerlendirirken, ‘Artık daha sağlıklı yaşıyoruz, sigara içilmiyor, kanser taramaları daha etkin yapılıyor. Akciğer kanseri sıklığı başta olmak üzere kanser sıklığı azalmaya başladı’ diyorduk. Ancak, bizim olumlu bütün verilerimizi bir anlamda sorgulatan yepyeni bir çalışma yayınlandı. Avusturalya’dan Queensland Üniversitesinden gelen bu küresel çalışmada 2022 yılı istatistiklerinden yola çıkarak 2050 yılında erkeklerde görülecek 30 kanser türü ile alakalı bir projeksiyon yapılmış. Gerçekten bu projeksiyon çalışmasında da ilginç farklı veriler ortaya çıkıyor. Projeksiyon çalışmasında 2022 yılında yaklaşık 10 milyon civarında kanser teşhisi kondu; 5 milyon kişi de kanser sebebiyle hayatını kaybetti. 2050’de bu sayı 20 milyona çıkacak ve kanserden ölüm sayısı da 10 milyona yükselecek deniyor” dedi.

HEM AZ GELİŞMİŞ HEM GELİŞMİŞ ÜLKELER RİSKTE

Bu projeksiyon içerisinde de iki grup kanser sıklığının artışı dikkat çekici. Özellikle erkek kanserlerindeki artış daha belirgin olacak deniyor. Bu muhtemelen göğüs kanseri ile ilgili tarama programlarının çok etkin yapılması ve göğüs kanserinin artık çok erken dönemde yakalanması ile alakalı ama erkekte özellikle göğüs kanseri, prostat kanseri ve akciğer kanseri sıklığı artmaya devam edebilir diye uyarıyorlar. Bir başka uyarıyı da birlikte yapıyorlar; bu artış az ve orta gelişmiş ülkelerde daha fazla olacak deniyor. Bu çok dikkat çekici. Mesela Tanzanya, Suriye, Suudi Arabistan, Zambia ve Kuveyt gibi orta ve az gelişmiş ülkelerde erkek kanserlerinin sıklığının ve buna bağlı ölümlerin artacağı konusunda bir uyarı var” diye açıkladı.

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MESANE KANSERİ ARTIYOR

2022 projeksiyonuna bakıldığında kadında meme kanseri birinci sıklıktayken erkekte prostat kanserinin en sık ikinci tümör olarak karşımıza çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Demir “Hâlâ akciğer kanserleri üçüncü sıklıkta görülüyor. Hem kadın hem erkeklerde kalın bağırsak kanserleri ön planda duruyor. Mesane kanserleri giderek artıyor. Bu çok önemli” dedi.