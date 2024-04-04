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Haberler > Sağlık > 27 yıldır böbrek ağrısı çekiyordu: Hastalığından ameliyat olmadan kurtuldu

27 yıldır böbrek ağrısı çekiyordu: Hastalığından ameliyat olmadan kurtuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
27 yıldır böbrek ağrısı çekiyordu: Hastalığından ameliyat olmadan kurtuldu

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

12 yaşından bu yana böbrek taşı ağrısı çeken 39 yaşındaki Macide Ferhan Erat ‘ESWL’ yöntemiyle sorunundan kurtuldu. Sağlığına kavuşan Erat, “Şükürler olsun ki yıllardır çektiğim bu ağrılı süreci ameliyat olmadan tamamladık” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Böbrek taşlarının en önemli tedavisi olan ses dalgalarıyla taş kırma yöntemi (ESWL) hakkında konuşan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kemal Bulut, bu yöntemle iyileşen hastası hakkında bilgi verdi. 

9 YIL ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ

Op. Dr. Bulut, “Hastamızın sağ böbreğinin alt polde 9 mm civarında bir taşının olduğu 9 yıl önce tespit edilmiş. Müdahale edilmeyen böbrek taşı nedeniyle hastamız, tespitten 9 yıl sonra şiddetlenen ağrı, bulantı, kusma ve soğuk terlemenin yanı sıra kanlı idrarla bize başvurdu. Yapılan tetkiklerde 12x7 mm boyutlarında sağ üreter üst uçta taşın varlığını gördük. Sağ böbrekte orta derecede şişme ve taşın idrar geçişine de engel olduğu tespit edildi” diye konuştu.

CERRAHİ YÖNTEM GEREKTİRMEDEN MÜDAHALE

Hastalarına tedaviyle ilgili yaptıkları öneriler hakkında da bilgi veren Op. Dr. Bulut, cerrahi yöntem gerektirmeden taşa müdahale ettiklerini söyledi. Op. Dr. Bulut, “Hastamıza anestezi ve hastaneye yatış gerektirmeyen bir yöntem olan ESWL ile müdahale ettik. Avrupa Üroloji Birliği’nin önerileri doğrultusunda; 2 cm’den küçük böbrek taşları için ilk tedavi seçeneği şok dalgası olarak belirlenmiştir. Biz de bu görüşle; 1 seans ESWL uyguladık. Bir hafta sonra yapılan kontrollerde, hastamızın küçük taş parçaları düşürdüğünü öğrendik. Kontrol grafisinde ise; sağ böbrekten mesaneye inen yolda taşın 7x4 mm’e geldiğini ve önünde 2 mm taş fragmanları olduğunu gözlemledik” dedi.

27 yıldır böbrek ağrısı çekiyordu: Hastalığından ameliyat olmadan kurtuldu - 1. Resim

“BEBEKLERDE BİLE GÜVENLE KULLANILIYOR”

Hastalarına 1 seans daha ESWL yaptıklarını ve 1 hafta sonraki muayenelerinde taş parçalarının tamamen döküldüğünü tespit ettiklerinin altını çizen Op. Dr. Kemal Bulut, “Ses dalgasıyla mücadele ettiğimiz ve cerrahi müdahaleye gerek kalmadan hastamızın sorununu çözdüğümüz için çok mutluyuz. Kendine uyguladığımız 3. seans sonrasında hastamız taşını ağrısız bir şekilde düşürdü. Ayaktan yapılan bu işlem, yaklaşık 30 dakika sürmekte ve işlem sonrası hasta yürüyerek rutin hayatına hemen dönebilmektedir. Böbreğe ve uygulandığı bölgeye herhangi bir zararı yoktur. Bebeklerde bile güvenle kullanılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“BU DERTTEN KURTULDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

12 yaşından bu yana yaşadığı ağrılı süreçten bahseden 39 yaşındaki Macide Ferhan Erat, “Daha önce de birkaç kez küçük taşlar düşürdüm ve ESWL tedavisi yaptırdım. Ancak son dönemde yaşadığım ağrılı süreç nedeniyle başvurdum. Şükürler olsun ki yıllardır çektiğim bu ağrılı süreci ameliyat olmadan tamamladık. Belki basit bir hastalık gibi algılansa da taşın verdiği kusma, ağrı ve bulantı semptomları günlük yaşantınızı zorlar nitelikte. Ses dalgalarıyla bu dertten kurtulduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

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Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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