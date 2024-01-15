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    3 salgın bir arada, özellikle çocukları etkiliyor! Bakan Koca ve Ateş Kara "maske takın" diyerek uyardı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Koronavirüs salgını sonrasında son günlerde özellikle çocuklarda boğaz arısıyla başlayan üst solunum yolu hastalıkları etkisini gösteriyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın son uyarılarını paylaştı. 3 salgının bir arada olduğunu söyleyen Kara, maske başta olmak üzere alınacak önlemleri açıkladı.

    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    Koronavirüs salgınını ardından son aylarda birçok vatandaş boğaz ağrısı şikayetiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle çocukları etkileyen bu hastalık, birçok kişiyi tedirgin ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koranavirüs salgını sonrasında son dönemde özellikle çocukları etkileyen üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarını paylaştı.

    3 SALGIN BİR ARADA 

    Fahrettin Koca'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Ateş Kara, 3 salgının bir arada olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

    Pandemi sırasında alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarıyla öne çıkan Kara, videoda şu ifadeleri kullandı:

    "Bu son aylarda çevremizde çok sayıda hasta, hastane başvurularında da artış olduğunu, çocuklarda hastalıkların nispeten fazla görüldüğünü biliyoruz. Söz konusu tabloda üç ana faktör etkilidir. 

    Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür.

    HAFİFE ALINMAMALI

    Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız.

    ELLER SIK SIK YIKANMALI

    Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız.

    MASKE TAKMAK ÖNEMLİ

    Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir."

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    KovidSalgın
    Haberler > Sağlık > 3 salgın bir arada, özellikle çocukları etkiliyor! Bakan Koca ve Ateş Kara "maske takın" diyerek uyardı
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