3 salgın bir arada, özellikle çocukları etkiliyor! Bakan Koca ve Ateş Kara "maske takın" diyerek uyardı

15 Ocak 2024 20:40 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 21:01

Koronavirüs salgınını ardından son aylarda birçok vatandaş boğaz ağrısı şikayetiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle çocukları etkileyen bu hastalık, birçok kişiyi tedirgin ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koranavirüs salgını sonrasında son dönemde özellikle çocukları etkileyen üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarını paylaştı.

3 SALGIN BİR ARADA

Fahrettin Koca'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Ateş Kara, 3 salgının bir arada olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Pandemi sırasında alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarıyla öne çıkan Kara, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu son aylarda çevremizde çok sayıda hasta, hastane başvurularında da artış olduğunu, çocuklarda hastalıkların nispeten fazla görüldüğünü biliyoruz. Söz konusu tabloda üç ana faktör etkilidir.

Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür.

HAFİFE ALINMAMALI

Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız.

ELLER SIK SIK YIKANMALI

Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız.

MASKE TAKMAK ÖNEMLİ

Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir."