36 yıldır oturduğu yerde yatıyordu! Sebebi belli oldu

Eskişehir’de 36 yıldır yatmadan, oturduğu yerde uyuyan 67 yaşındaki Muzaffer Işık, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı özel araçla evinden alınarak Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hasta hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçay Şahin, “Muzaffer Bey bizim daha önceden de takip ettiğimiz bir hastamız. Aslında yatarak uyuyamamasının nedeni KOAH hastalığı değil. Büyük ihtimalle kendisinde uyku apnesi var” dedi.

Eskişehir’de yaşayan Muzaffer Işık, 36 yıldır yatmadan, oturduğu yerde uyuyor. KOAH hastalığından dolayı uyuyamadığını belirten 67 yaşında Işık, açıklamalarıyla ülke genelinde gündem oldu.

Işık, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatı ile Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı özel araçla evinden alınarak Şehir Hastanesi’ne tedavi edilmek üzere götürüldü.

Uyku probleminden başka sağlık sorunları da olan Muzaffer Işık'ın, detaylı bir gözetim altında tedavisine başladı. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Işık’ı ziyaret ederek Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçay Şahin’den hasta hakkında detaylı bilgi aldı.

"UYUMAMA SORUNU UYKU APNESİ RAHATSIZLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR"

Muzaffer Işık’ı tedavisi ile ilgilenen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçay Şahin, hasta hakkında bilgi verdi.

Işık’ın 36 yıldır uyuyamama sorunun ağır derecede uyku apnesi rahatsızlığından kaynaklı olduğunu öngördüğünü belirten Doktor Şahin, “Muzaffer Bey bizim daha önceden de takip ettiğimiz bir hastamız. Aslında yatarak uyuyamamasının nedeni KOAH hastalığı değil. Ağır derecede bir uyku apnesi var. Bu hastalarda uyku kesik kesik oluyor. Defalarca kesintiye uğradığı için hastalar dinlendirici bir uyku uyuyamıyor. Hastamız da zaten gece uyuyamadığını ifade ediyor. Bir süre sonra uyku laboratuvarımızda yatıracağız” dedi.

"ONDAN SONRA RAHATLAYACAĞIM İNŞALLAH"

Tedavisinin başlanmasından ve hastane personelinin ilgisinden oldukça memnun olan Muzaffer Işık ise şöyle konuştu;

“Allah bin kere razı olsun, onlardan. Allah razı olsun biri geliyor, biri gidiyor. Tedavilerimin ardından inşallah koltuğu terk edeceğim. Yatağa uzandığım zaman ‘oh dünya varmış’ diyeceğim."