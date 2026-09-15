5 yıl ağrı kesici içti böbreği iflas etti! Eşinin böbreği ile hayata tutundu

Yaşadığı şiddetli baş ağrıları sebebiyle yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak kullandığı ağrı kesiciler yüzünden böbreğini kaybeden 47 yaşındaki Yalçın Arslan, eşinin böbreği ile hayata tutundu.

Yaklaşık 4-5 ay önce şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısıyla acil servise başvuran Yalçın Arslan’a, yapılan tetkiklerin ardından böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Eşinin organ nakli sırası beklemesine veya diyalize mahkûm olmasına göz yummayan eşi Seval Arslan donör oldu.

Bu vakada olduğu gibi kontrolsüz ağrı kesici kullanımının böbreklere kan akışının azalmasına sebep olarak böbrek hasarı yaptığını hatırlatan ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, “Hele alt zemininde bir hipertansiyon ya da diyabet varsa risk katlanarak artmaktadır. O yüzden uzun süre düzenli ağrı kesici kullanmanın böbrekler için çok sakıncalı olduğu unutulmamalıdır. Mutlaka doktor kontrolünde dönem dönem ağrı kesici ilaç kullanan hastalar özellikle böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmelidir” dedi.

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