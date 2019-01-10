Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Hareketli kemik plağı” adını verdiği yeni nesil implant ile hayvan deneylerinde başarı gösteren Huri’nin geliştirdiği teknoloji gerek Avrupalı, gerekse Amerikalı bilim insanları tarafından büyük ilgi gördü. Yeni nesil implant hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gazi Huri “Metodun insanlar üzerinde uygulanma aşamasına çok yaklaştık. Hedefimiz, bu çalışmayı en kısa sürede en ileri teknolojiyle insanlığın hizmetine sunmak. Birinci jenerasyonu tamamlanmış kemik plağının geliştirilmesi için TÜBİTAK projemiz de devam ediyor. Bu projede, üreteceğimiz uzaktan kontrol sistemi ile tornavida gibi mekanik bir aygıta ihtiyaç kalmadan kemik uzaması sağlanmış olacak. İleride boy uzatma için de kullanılabilecek” şeklinde konuştu.

ANKARA